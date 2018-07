Casas que construyó Brad Pitt para damnificados se están cayendo

(NOTICIAS YA).- Tras el impacto del huracán Katrina en 2005, el actor Brad Pitt creó la fundación “Make it Right”, con el objetivo de construir casas para los residentes de la zona más afectada, el Noveno Distrito sur.

13 años después, indica Yahoo7 Be, sus habitantes aseguran que la zona se ha vuelto un desastre, y la mayoría de las viviendas cuenta con techos podridos, paredes que se caen y pisos inundados.

Los residentes consideran que tanto el actor como su fundación los han abandonado, y culpan a la disolución del matrimonio entre Pitt y Angelina Jolie como la causante de su desaparición. Los vecinos temen que la zona se convierta en un “pueblo fantasma” y se vean obligados a dejar su casa.

Pitt fue una de las primeras figuras públicas en ayudar a los afectados por Katrina, por lo que inauguró la fundación que construiría casas económicas con diseños supuestamente durables. Sin embargo, los errores estructurales ya se han hecho notar.

Algunos residentes lograron escapar de las viviendas antes de que estas se pudrieran y que sus paredes y ventanas se vinieran abajo. “Seis de cada siete casas que me rodean han tenido que sufrir reparaciones significativas. ¿Qué te dice eso?”, cuestionó un miembro de la comunidad.

Otros aseguran que el problema pudo haberse prevenido, y que la fundación ha prometido arreglarlo. Incluso en casos donde eso ha sucedido, las mejoras no son suficientes para eliminar los riesgos.

“Hay escaleras que han colapsado y varios se han quejado de terrazas podridas. Si las reparaciones se llevan a cabo, es evidente que están poniendo nueva madera sobre la que ya está podrida, lo que significa que no se están resolviendo los problemas estructurales”, opinó un vecino.

Cabe destacar que en 2015, Brad Pitt dijo a un diario local que el proyecto de construir 150 casas era “increíblemente inocente”. Finalmente lograron construir solo 100; sin embargo, el actor lo catalogó como un éxito y se dijo orgulloso. Ahora ya ni siquiera lo visita, lamentan.

“Ha desaparecido, no está ayudando a la gente que en realidad lo necesita. ‘Make it Right’ tenía una responsabilidad social y moral. Nos han decepcionado, a algunos más que otros”, expresó un residente.

Otro aseguró que contactar al astro hollywoodense es prácticamente imposible desde hace al menos año y medio. Tras su divorcio de Jolie, Pitt vendió su casa de Nueva Orleans y, desde entonces, no se han podido comunicar con él. “Creo que Brad Pitt ya ni siquiera está afiliado (a la fundación). No lo hemos visto en al menos tres años”, agregó alguien más.

De acuerdo con Entertainment Tonight, una fuente cercana a la fundación asegura que Pitt continúa trabajando en el proyecto.

“Tras el décimo aniversario de Katrina, los líderes de Make it Right condujeron una revisión interna para asegurarse de que estaban cumpliendo con los altos estándares. Se están tomando medidas para remediar problemas en las casas que no cumplieron con los estándares”, indicó la fuente.

“Además de personalmente estar ahí, (Pitt) continua dedicando tiempo significativo y soporte económico a este proyecto. A diferencia de otros, ha dedicado más tiempo y recursos a arreglar las cosas, y nunca huyó”, finalizó.