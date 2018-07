La OMS agregó la adicción sexual a su lista de desórdenes mentales

(NOTICIAS YA).-Por primera vez la adicción sexual se agregó a la lista de desórdenes de salud mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó CNN.

El desorden no se trata de cuántas parejas sexuales o cuánto sexo tenga un persona; por el contrario, es cuando el comportamiento sexual de alguien se vuelve “el centro de la vida de esa persona hasta el punto de descuidar su salud o cuidado personal, u otros intereses, actividades y responsabilidades”.

Estas personas puede que no tengan siquiera placer de la repetida actividad sexual.

El desorden afecta al paciente de diversas formas:

1. Puede interferir con la habilidad de alguien para trabajar o terminar la escuela.

2. Puede dañar las relaciones.

3. Aunque alguien con este desorden quiera resistirse a su constante necesidad de sexo, no lo consigue.

La lista de Clasificación Internacional de Enfermedades (conocida como CIE-11), actualizada en junio, define el desorden comportamiento sexual compulsivo como “un patrón persistente de falla para controlar los deseos sexuales o impulsos sexuales intensos y repetitivos que resultan en un comportamiento sexual repetitivo”.

Una persona con este desorden ha tenido que lidiar con esto durante seis meses o más, según la definición.

Lo que no es el desorden de comportamiento sexual, es la “angustia que está completamente relacionada con juicios morales y la desaprobación sobre los impulsos sexuales, necesidades o comportamientos”.

Así como cuando la OMS agregó la adicción a los videojuegos a su lista de desórdenes mentales en junio, no todos los médicos estuvieron de acuerdo en que esta condición sea digna de ser incluida en la lista.

Mientras algunos debaten si se trata de un trastorno independiente; otros dudan de que el sexo puedan ser adictivo.

Falta de investigación

El Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Desórdenes Mentales (DSM), que los médicos estadounidenses usan para diagnosticar problemas de salud mental, no incluye el comportamiento sexual aún.

El Dr. Timothy Fong, profesor clínico de psiquiatría en el Instituto Semel de Neurociencia y Comportamiento Humano de la Universidad de California en Los Ángeles dice que “como la adicción a apostar, algunos expertos han cuestionado si las actividad sexual compulsiva puede ser una.”

No hay sustancias presentes, como en las drogas o el alcohol, pero la ciencia sugiere que este comportamiento cambia la función cerebral.

“Algunas personas dirían que si esto se ve como una adicción, huele como una adicción y hay grupos de 12 pasos que ayuda a la gente con la adicción, entonces es porque es una adicción, pero la comunidad psicológica se divide en dos campos diferentes. Algunos dicen que es adicción, y otros dicen que es gente a la que le gusta tener diferentes libidos”, dice Fong.

Aún no hay cifras de cuántas personas tienen este problema, pero encuestas sugieren que podría afectar al 5% de la población, es decir, mucha más personas que con desorden de bipolaridad, esquizofrenia o las apuestas patológicas, aseguran.

La investigación es limitada, pero la decisión de la OMS probablemente ayude, dicen especialistas.

Robert Weiss, un especialista en adicciones y autor de libros sobre la importancia del diagnóstico y el tratamiento, explica que con esto no se pretende “reprimir el deseo”, pues “la sexualidad hace parte del ser humano, pero quieres guiarlo”, dijo.