Le encargan llevar a su sobrina a la guardería y termina en la cárcel

(NOTICIAS YA).- Elva Nereida D.V., de Ciudad Juárez, Chihuahua, se encuentran en la cárcel en relación a la muerte de su sobrina de 3 años. Este jueves en la tarde se le encargó que llevara a la menor a la guardería. Lamentablemente, la dejó mucho tiempo en el interior de su auto Nissan Versa.

Las autoridades acudieron al llamado de auxilio en la colonia Salvárcar. Al llegar la Cruz Roja ya estaba atendiendo al menor que encontraron en los brazos de su tía en las calles Durango y Zaragoza.

LEE: DEJA A SU HIJA ADENTRO DEL AUTO ENCENDIDO Y SE LO ROBAN EN JUÁREZ

Lamentablemente ya no contaba con signos vitales por lo que fue arrestada. La detenida, de 38 años, mencionó que la deja mucho tiempo en el auto.

Ahora enfrenta cargos por presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio.

Noticias relacionadas:

Otro niño de tres años murió luego de que fue encontrado encerrado en un auto caliente mientras estaba al cuidado de su abuela en Sweetwater, Tennessee.

La abuela del niño, quien también se encargaba de su crianza, lo encontró adentro de un Honda Accord 2006, de acuerdo a la oficina del alguacil del condado Monroe.

La mujer le dijo a las autoridades que ella estaba en casa de los vecinos podando el césped, y había dejado a un adolescente a cargo de varios niños que estaban en la casa. Cuando ella llegó, el niño había desaparecido.

De acuerdo a oficiales, la mujer sacó a su nieto del auto y lo llevó adentro de la casa para intentar revivirlo, pero no lo logró.

El niño estuvo alrededor de 35 minutos adentro del vehículo, dijeron oficiales. La temperatura de ese día alcanzó los 86 grados.

“Después de que la investigación se complete, el archivo será enviado al abogado del distrito para hacer una revisión,” dijo el vocero del alguacil, Lowell Rusell a ABC News.

Este es el niño número 23 que muere adentro de un auto caliente en los Estados Unidos, de acuerdo a KidsAndCars.org.

De acuerdo con KindsandCars.org, julio es el mes en donde hay más muertes por niños que se quedan atrapados en autos con altas temperaturas.

“Las últimas tres fatalidades han involucrado a niños que entran al vehículo por su propia cuenta,” dijo la directora de KidsAndCars.org, Amber Rollins a ABC News.

Los cuerpos de los niños se calientan mucho más rápido que los adultos. También hay que tomar en cuenta que los órganos de los niños empiezan a dejar de funcionar después que la temperatura de su cuerpo llega a los 104 grados, de acuerdo a un reporte emitido por el Consejo Nacional de Seguridad.

En un día que la temperatura llegue a 86 grados, solo tomaría 10 minutos para que adentro del auto la temperatura sea de 105 grados.

Algunos consejos que dijo Rollins son siempre cerrar el auto para que los niños no puedan subirse cuando no los ves e incluso aunque no tengas niños, siempre dejar las llaves fuera de su alcance y si un niño se pierde, hay que buscar adentro de los vehículos incluyendo la maletera de inmediato.

LEE: MUERE NIÑO DE 3 AÑOS ENCERRADO EN AUTO CALIENTE CUANDO LO CUIDABA ABUELA