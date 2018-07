Niño de 9 años desaparecido es localizado muerto en El Salvador

(NOTICIAS YA).- El hijo menor de un agente de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) fue reportado como desaparecido el martes de esta semana en el país centroamericano.

Rony Alexander García, de nueve años fue localizado muerto en una posa del río Cincuco de Santiago Nonualco, con la misma ropa con la que fue descrito como desaparecido por sus padres.

El martes pasado, el padre del pequeño reportó que fue visto por última vez en el caserío El Espíritu Santo de Santiago Nonualco, se presume que fue a comprar tortillas, pero nunca regresó, su cadáver fue encontrado hasta el jueves a unos 25 minutos de donde lo vieron por última vez.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que se trata del mismo niño desaparecido hace unos días.

Sobre el movil de su muerte las autoridades no han dado a conocer detalles para no entorpecer la investigación, aunque se confirmó que tenía diversos golpes en su cuerpo por lo que se dijo que el caso se trata de un homicidio y no de un simple ahogamiento.

FGR Zacatecoluca informa del hallazgo del cadáver de un niño, reportado ayer como privado de libertad. El cuerpo se encuentra en una poza del río Cincuco, calle a cantón San Sebastián, Santiago Nonualco, La Paz. — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) July 12, 2018

Autoridades dijeron que el padre del menor se vio involucrado en diversos cateos y allanamientos de pandillas en el sector y los grupos delincuenciales pudieron haber tomado represalias.

Detectives prefieren no dar mayores detalles ya que hay una investigación en curso y capturas programadas para las próximas horas en El Salvador.

“El menor pudo haber sido asesinado por algún tipo de pandilla de la zona” dijo el fiscal del caso a los medios “ya que estadísticamente pertenecer a la corporación policial o ser amigo de ellos es ya un movil para que grupos terroristas actúen en contra de ellos, ya las familias ni se diga”, agregó.

Familiares del pequeño dieron declaraciones a EDH diciendo “el niño fue encontrado esta tarde, lastimosamente ya no está con vida, gracias infinitas a todos por compartir esta noticia, pero Dios tenía otro planes con el niño”, “es un angelito más en el cielo”, agregaron.

Aunque se tiene la certeza de que él es el niño desaparecido, por las condiciones en las que fue encontrado se realizará prueba de ADN.

Estadísticas del programa Ángel Desaparecido describen que los departamentos más afectados con niños desaparecidos son San Salvador, La Libertad, Santa Anta , Cabañas, Cuscatlán y San Miguel, lamentablemente algunos de los casos son localizados sin vida, ejecutados por pandillas.