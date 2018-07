Rompe récord al cortarse las uñas luego de 66 años

(NOTICIAS YA).- Shridhar Chillal de Pune en India rompió el récord Guinness de poseer las uñas más largas, le llevó 66 años cuidándose y dejando crecer sus uñas de la mano izquierda. Fue un sacrificio que hizo por honor desde que tenía 14 años cuando interrumpió el reto de uno de sus profesores al romper una de sus uñas. Shrindhar cumplió su reto ya los 82 años recuerda las dificultades para lograr su peculiar meta.

Para terminar con 66 años de cuidados en la mano para conservar los 9 metros de largo de las uñas fue necesario cuidados extremos que se sobrepusieron al sueño pues despertaba cada 2 horas para mover las manos y conservar la salud de las uñas evitando lesiones o cortes.

Las uñas estarán expuestas en el museo de Ripley’s Belive It or Not en Time Square Nueva York en donde se llevó la ceremonia y los asistentes pudieron apreciar que la uña del pulgar fue la que creció con mayor longitud y más ordenada, pues la carga era de espiral. Una peculiar forma que se explica por el grosor y la comba que tiene de manera natural el dedo más grueso de la mano.

El récord lo rompió con uñas con un largo de 350 pulgadas que se dejó crecer desde 1952. Shrindhar sabía que sí podía logar su objetivo pues en la dinastía Qing en China había un grupo de mujeres en el Imperio que eran respetadas por mantener las uñas largas y colaboraban en el diseño y modelaje de joyas o prendas lujosas.