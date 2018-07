VIDEO: Niña del audio desgarrador se reúne al fin con su madre

(NOTICIAS YA).- Una niña salvadoreña de seis años, quien se convirtió en la voz de los niños separados en la frontera por la administración Trump, ha podido al fin reunirse con su madre.

De acuerdo con ProPublica, la misma organización que difundió una grabación de audio donde Alison Jimena Valencia Madrid llora por su madre, arribó esta mañana a un aeropuerto de Houston para volver al lado de la mujer que le dio la vida: Cindy Madrid, de 29 años.

LEE: Protagonista de desgarrador audio se reunirá con su madre

Tras ser separadas en un centro de detención de la Patrulla Fronteriza hace un mes, Jimena abandonó un albergue de Phoenix la noche del jueves y viajó en avión a la ciudad tejana. Mientras tanto, su madre, quien acababa de ser liberada de un centro de detención en el sur de Texas, no alcanzó a tomar un vuelo y, acompañada de su abogado, viajó seis horas por tierra para encontrarla.

A las 3 de la mañana se logró la reunión y ambas salieron contentas del aeropuerto, aunque muy cansadas para responder preguntas. Su abogado incluso dijo que la menor tuvo una especie de colapso emocional al ver a su madre, quien seguramente sintió algo similar.

“Seré la mujer más feliz del mundo. Es muy doloroso estar separadas”, habría dicho Cindy ante la posibilidad de reunirse con su hija. Ahora que ya están juntas, no cree que el proceso de separación haya servido de algo.

“Es injusto lo que les hacen a los adultos, pero lo que les hacen a los niños es peor. Los están lastimando, posiblemente de por vida. ¿Cuál es el punto?”, cuestionó la mujer.

Madrid, quien dejó El Salvador junto a su hija con el objetivo de escapar de la violencia, había asegurado que haría todo lo posible por reunirse con la pequeña Alison, y lo logró.

LEE: Tras meses de separación padres centroamericanos se reúnen con sus hijos

Y aunque la administración Trump cree que la violencia no es razón suficiente para otorgar asilo, pues considera que algunos inmigrantes la utilizan como excusa fácil para llegar a Estados Unidos, Madrid ya pasó la primera prueba y ha sido liberada bajo fianza hasta que su caso se discuta en la corte. Lo anterior podría tomar incluso años, debido a las decenas de miles de casos atrasados que existen.

VIDEO: Madre migrante logra abrazar a su hija tras cruel separación

Así como Cindy y Alison, alrededor de 3 mil padres e hijos que fueron separados permanecen en espera de la reunificación. El plan de la administración Trump para lograrla parece no existir.

Este martes, no logró cumplir el plazo impuesto por un juez federal para reunificar a más de 100 niños menores de cinco años, asegurando que varios padres no eran elegibles debido a sus historiales criminales, aunque no aportó pruebas al respecto, mientras que indicó que algunos de los menores no podían ser reunificados inmediatamente porque sus padres ya habían sido deportados.

Incluso en casos de éxito como el de Cindy y su hija, el procedimiento se vio plagado de errores y cambios de último minuto. Además, las autoridades siguen modificando las cifras de niños separados, cuántos de ellos ya han sido reunidos, así como las medidas que se están implementando para lograrlo.