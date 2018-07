VIDEO: Tres hombres evitan que una mujer sea secuestrada en Argentina

(NOTICIAS YA).- Las cámaras de seguridad de vivienda en una ciudad argentina captaron el impactante intento de secuestro de una mujer y cómo tres hombres que fueron testigos se unieron sin pensarlo para salvarla de ese calvario.

El escalofriante video ya ha sido compartido en redes sociales y muestra como dos hombres intentaron secuestrar a una mujer, de 37 años, luego de dejarla inconsciente.

En una increíble intervención, dos albañiles que trabajaban cerca de ahí y un vecino lograron evitar que se la llevaran.

De acuerdo con medios locales, la mujer volvía a casa luego de llevar a su hija a la escuela, cuando de pronto un hombre la alcanzó y le dio un golpe que la derribó.

Todo ocurrió a plena luz del día y frente a una vivienda en Hurlingham que contaba con cámaras de seguridad, así que el intento de secuestro quedó captado en video.

La mujer quedó tendida en la acera tras el golpe, entonces su agresor y un cómplice empezaron a cargarla en hombros, casi arrastras, para subirla a una camioneta blanca.

La misma camioneta blanca puede ser vista en el video poco antes de que la mujer pasara caminando tranquilamente frente a la casa, que segundos después es seguida por un hombre que corre detrás de ella.

Afortunadamente, los tres hombres se dan cuenta de la situación y sin pensarlo intervinieron para evitar el secuestro.

Uno de los hombres logró recuperar a la mujer, que se ve alejándose desesperadamente de la escena tras ser rescatada. Incluso en el video se puede ver como uno de los héroes arroja una piedra contra los secuestradores, justo cuando ya se alegaban a toda velocidad en la camioneta.

“Manoteé a la chica porque estaba casi subida a la camioneta, me pegaron una piña en la frente pero la soltaron. Por suerte no pasó nada más, quedó todo en la historia. Corrí 30 metros, no lo dudé. Después pensé que era una locura, pero no lo dudé”, contó Juan Carlos, uno de los albañiles, a Oeste Noticias, según detalla Clarín.

La heroica acción de los tres hombres está siendo elogiada, que sin importar poner en riesgo su vida hicieron todo lo posible por rescatar a la mujer y lo lograron.

Por su parte, la victima ya denunció el intento de secuestro ante las autoridades de Hurlingham.