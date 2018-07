Ya son 100 los afectados por brote de salmonela en cereal Honey Smacks

(NOTICIAS YA).- Otras 27 personas han resultado enfermas tras un brote de infecciones por salmonela que se ha extendido por varios estados y se relaciona con el cereal “Honey Smacks” de la marca Kellogg’s.

De acuerdo con CNN, lo anterior fue dado a conocer por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). Con esto, suman 100 casos de la enfermedad desde marzo, a pesar de que se informó acerca del brote hasta junio.

Los síntomas de la salmonelosis son diarrea, fiebre y calambres abdominales, los cuales se presentan entre 12 y 72 horas después de estar expuesto a la bacteria. Los primeros casos mostraron síntomas el 3 de marzo pasado, y los más recientes reportaron haberse comenzado a sentir enfermos el 2 de julio.

Los síntomas duran entre cuatro y siete días; la mayoría de los pacientes puede mejorar sin un tratamiento, pero otros tienen que ser hospitalizados debido a la diarrea severa. De este bloque, 30 contagiados tuvieron que ser admitidos en hospitales.

Esta bacteria además puede viajar desde los intestinos hacia el torrente sanguíneo y de esta forma al resto del cuerpo. Sin embargo, los casos de muerte por esta causa no son comunes, aunque pueden registrarse si el paciente no recibe antibióticos pronto. No se reportan muertos por el más reciente brote.

En total son 33 los estados donde se han presentado casos; los más recientes son Florida y Colorado.

Este jueves, la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) exhortó a la ciudadanía a no comer el cereal Honey Smacks de Kellogg’s y a los minoristas a no adquirir el producto para su venta.

“La FDA está enterada de que el retirado cereal Kellogg’s Honey Smacks sigue a la venta. Todo este cereal fue llamado a retiro en junio de 2018. Legalmente, los negocios no pueden vender el cereal y los consumidores no deben comprarlo”, informó la agencia en un comunicado, pidiendo reportar a establecimientos que sigan ofreciendo el producto.

Los CDC y la FDA colaboran actualmente con autoridades de salud locales y estatales en todo el país para determinar la fuente de esta contaminación.