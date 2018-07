VIDEO: Racista ataca a mujer musulmana en autobús

(NOTICIAS YA).- Una mujer que llevaba un velo en la cabeza, como suelen emplear algunas mujeres musulmanas, fue objeto de insultos raciales por parte de otra pasajera en un autobús que iba de Nueva York a Staten Island, según un video publicado en las redes sociales.

En el clip de 30 segundos, que comienza y termina en medio del incidente, una mujer que se identifica a sí misma como Ashley le dice al hombre que está grabando en su teléfono celular: “Me estoy peleando con una chica musulmana porque tiene mala actitud, piensa que tiene derechos que no tiene”.

No está claro en el video qué fue lo que provocó el altercado.

Marco Lao, quien este martes publicó el video en Twitter y YouTube, dijo que la mujer del velo en la cabeza tenía problemas para mover una carriola dentro del autobús y la otra mujer le gritó.

Las dos discutieron, dijo, pero a Lao le costaba escuchar lo que decía la joven madre. La mujer que gritaba comenzó a vociferar prejuicios sobre los musulmanes y le dijo a la otra que “ICE debería llevarse a sus hijos”.

Lao agregó que, en cierto momento, la mujer musulmana le dijo a Ashley: “Tú también eres inmigrante”.

Después de que comenzó a grabar, Ashley le gritó a la mujer, diciéndole que no es ciudadana y que no puede hablar inglés. La mujer le responde con algo que no puede ser entendido en la grabación.

“Inmigración en la puerta”, grita Ashley. “Oh, espera, ¿es ICE? Oh, ya llegaron por ti”, prosigue.

El video termina abruptamente, pero, según Lao, el conductor del autobús intervino por el intercomunicador y la situación se calmó.

Añadió que el autobús de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) se dirigía desde Manhattan a Staten Island. El Departamento de Policía de Nueva York dijo que no tenía información sobre el incidente. La MTA dijo que está al tanto del video y lo está investigando.

Lao dijo que no conoce a ninguna de las dos mujeres involucradas en el incidente.

*Con información de CNN