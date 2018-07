Hombre intentó incendiar edificio por odio a vecinos judíos en Miami

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Florida ha sido acusado de intento de homicidio e intentar causar un incendio en un edificio de Miami Beach. La policía de Miami Beach arrestó a Walter Edward Stolper de 72 años, tras intentar “matar a todos los judíos” de su edificio.

Stolper comenzó a ejecutar su plan el pasado jueves, oficiales ya estaban siguiendo sus pasos luego de una demanda que hizo un compañero de trabajo, reportó el HuffingtonPost. Stolper se quería vengar luego de que le llegó una carta de desalojo de la residencia.

LEE: Centros Comunitarios Judios Reciben Amenazas de Bomba

La policía de Miami Beach lo detuvo en en un estacionamiento con dos galones de gasolina, ya había guardado unos cuantos más en el ducto de basura del condominio, dijeron oficiales.

Stolper dijo a la policía que había comprado la gasolina para hacer una “pequeña barbacoa,” de acuerdo con un reporte de la policía obtenido por el Times.

En el pasado Stolper ya había amenzado a sus vecinos del edifico, dijo el testigo llamado Luis Diaz el pasado jueves y que iba a “incendiar el edificio con todos los pu%*s judíos,” reportó el Miami Herald.

LEE: Centro Comunitario Judío en San Diego recibe otra amenaza

De acuerdo con CBS Miami, los residentes del edificio se quejaron el pasado jueves con oficiales de seguridad porque varios pasillos y el elevador tenían un olor fuerte a gasolina.

“Él me estaba diciendo que estaba harto de la asociación de su edificio y de ‘esos judíos en el edificio’ y que iba a hacer algo al respecto,” dijo Diaz a CBS Miami. “Pensé que estaba exagerando, pero luego se puso un poco serio con el asunto cuando me dijo que estaba ordenando latas de combustibles y que incendiaría el edificio.”

Detectives también descubrieron artículos inflamables adentro de su apartamento y también artículos con propaganda Nazi, de acuerdo con el Miami Herald.

“Si nuestros detectives no hubiesen investigado este caso como lo hicieron, probablemente estuviésemos enfrentando con varias fatalidades,” dijo Ernesto Rodriguez, vocero de la policía de Miami Beach a The New York Times.

LEE: 3 arrestados por provocar incendio High Chateau incluyendo 1 menor

Stolper ahora está detenido en la cárcel del condado Miami-Dade sin posibilidad de fianza. Se hará una investigación como un crimen de odio debido a la agresión de Stolper hacia los judíos.

VIDEO RELACIONADO