Más de mil menores inmigrantes se reunirán con sus padres

(NOTICIAS YA).- El Paso es una de las 4 ciudades elegidas para reunificar a las familias de niños menores de 17 años que fueron separados en la frontera al buscar asilo.

El proceso inicio la noche del domingo en las instalaciones de ICE, 6 familias más se reunirán en el transcurso del día y después serán enviados a casa anunciación.

A pesar de las buenas noticias Mario de honduras y Digna de El Salvador llevan consigo un recuerdo constante de la separación, sus hijos después de 3 semanas continúan en custodia del gobierno.

“Me han dado visitas una hora a la semana pero es todo solo he visto a mis niños 3 veces, es como si nos míos pero a la vez no los siento míos.” Comentó Digna.

Ambos padres están confiados de que la segunda fase de reunificación les permita volver a abrazar a sus hijos.

“Que no nos hagan sufrir más porque lo que han hecho con nosotros es una injusticia y yo le pido a dios que me ayude que me de fuerzas.” Señaló Mario.