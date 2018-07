Redada de ICE en Washington D.C. deja al menos 15 personas detenidas

(NOTICIAS YA).- Al menos 15 personas fueron capturadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control Aduanas (ICE) en diferentes redadas entre el jueves de la semana pasada y el fin de semana en Washington, Distrito de Columbia. Estos operativos generaron preocupación de los inmigrantes sin documentos en la capital de Estados Unidos,

El periodista de noticiasya.com dio cobertura al tema y se trasladó hasta donde los afectados dieron su testimonio.

Maribel, a quien le llamaremos así para reservar su identidad, dio su testimonio en exclusiva, pues dice que “migración llegó preguntando por una persona pero al no estar presente quien buscaban, los agentes se llevaron a todos los que estaban en la zona… al menos nueve personas fueron arrestadas, todos son de origen hondureño.”

La presencia del Servicio de Inmigración y Control Aduanas fue en un complejo de apartamentos al noreste de la calle 16 del Distrito de Columbia.

La testigo, residente de Washington, Distrito de Columbia, no puede dar fe si las personas detenidas son buenas o malas, agregó.

Al menos cinco operativos de ICE se llevaron a cabo, el primero ocurrido en el complejo de apartamentos y otros en diferentes aceras, además de un hombre que fue capturado mientras cenaba dentro de su casa de habitación.

La actividad policial se extendió en los apartamentos de la calle 16, calle 14 y toda la Georgia Avenue de Washington D.C.

“Me puse preocupada porque digo yo, wow a mi no me gustaría que se llevaran a alguien; yo conozco a varias personas que viven en ese edificio y pues me duele que no tengan papeles, yo ya pasé por eso.” dijo una de las entrevistadas a noticiasya.com.

Sobre los detenidos se dice que ya ha iniciado su proceso de deportación.

Organizaciones proinmigrantes dicen que las detenciones fueron en contra de las personas de origen mexicano, salvadoreño y hondureño.

Decenas de personas fueron interrogadas sobre su estatus migratorio a lo largo del Distrito de Columbia, Maryland y Virginia, pero por el momento solo se registran detenidos en D.C.

Recuerde sus derechos

Cuando te encuentres frente a un agente de ICE tienes derecho a guardar silencio, no responder a ninguna pregunta sin un abogado de por medio y sobre todo nunca firmes nada que no sepas ya que podrías estar renunciando a la permanencia dentro de los Estados Unidos y no tener ninguna opción de regularización de tu estatus migratorio.