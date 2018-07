Bebé de 10 meses ingirió metanfetamina y detienen a su mamá

(NOTICIAS YA).- Una mujer fue detenida el lunes por autoridades federales de West Virginia, ya que su bebé de tan solo 10 meses dio positivo a metanfetamina en su organismo.

Miranda Gale Taylor, de 24 años enfrenta cargos de negligencia infantil.

La mujer quien es residente de Elkview llamó al número de emergencias 911 para que le dijeran qué hacer en el caso de su hijo quien tenía reacciones que consideró anormales, sin embargo ya con los agentes policiales en la casa, Taylor se negó a abrir la puerta, por lo que de tratarse de una emergencia que involucra a un niño entraron a la fuerza y llevaron al bebé a un centro asistencial.

LEE: Descubre a su hija drogando con pegamento a su nieto de dos meses

Oficiales trasladaron al bebé desde el condado de Kanawha hasta el Hospital de Mujeres y Niños Charleston Area Medical Center, donde se informó que hasta horas de la noche del lunes el bebé todavía tenía la droga en su organismo.

Maryclaire Akers, fiscal asistente de Kanawha, dijo a ABC que “ella se negó a permitir que los médicos ingresaran a la casa después de que se hizo la llamada al 911, y los agentes debieron ingresar para tratar médicamente al niño”, por lo que no se descarta que se generen más cargos en su contra.

VIDEO: La arrestan por drogarse mientras su bebé estaba en el auto

Akers agregó que “todos los padres que tienen hijos menores en sus vidas, saben que los bebés y pequeños pueden meterse casi cualquier cosa en la boca y podrían estar en otra habitación, y un niño podrían ingerir algo que pensaron que nunca podrían comerse”.

El sargento de West Virginia Brian Humphreys, envió un mensaje a los padres de niños que consumen algún tipo de droga: “si bien entendemos y somos comprensivos porque algunas personas han desarrollado adicciones, con este tipo de problemas pueden arruinar sus vidas y causar muchos problemas, no debería afectar a sus hijos, ciertamente no debería afectarles física y médicamente como lo hizo en este caso, obviamente es algo que no podemos tolerar”.

VIDEO: Mujer se droga ante la mirada de su hijo en un callejón

El bebé sigue bajo supervisión médica, la madre está detenida y de ser encontrada culpable podría pasar muchos años de prisión.

Esta a la espera de su cita en la corte de West Virginia, aunque oficiales dijeron que en estos casos usualmente no hay acceso a mantener una fianza.

Video relacionado