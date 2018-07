Familia de 4 muere en misteriosas condiciones, sospechan pacto suicida

(NOTICIAS YA).-Una familia de cuatro personas, padre, madre, dos hijas, además del perrito, fueron encontrados muertos, el pasado lunes, en su residencia en sospechosas y pulcras condiciones, lo cual hace creer a las autoridades que todo se trató de un macabro pacto suicida y homicida de los padres.

En La Orotava, España, se han promulgado tres días de luto tras el hallazgo de un impactante, misterioso y enigmático caso de muerte de toda una familia, incluyendo a un veterano militar, quien fuera condecorado como héroe por su servicio en Afganistán.

LEE: “Prefiero estar muerta” dijo antes de matar a sus padres y suicidarse

El escenario parecía de una novela negra, del más calculado detalle para que impactara a policías, comunidad y mundo entero. Lo ocurrido en la número 30 de la calle Cruz de los Martillos, en La Orotava, Tenerife, España, sigue siendo un enigma.

En una habitación estaba colgado el cuerpo de Israel Rodríguez Miranda, de 45 años, originario de Zamora. Héroe de guerra por su papel en Afganistán, en 2009. Sonriente amigo, dicen quienes lo conocieron. Valorado por sus compañeros y sin ningún historial de problemas psicológicos.

LEE: Hombre mata a su hija de 3 años y se suicida en Maryland

En otro cuarto, como cuadro macabro, estaban en la cama cuatro cuerpos: la madre, sus dos hijas, una a cada lado, y el perrito de la familia, resguardándolas desde el más allá en el pie de la cama.

Teresa tenía 33 años, sus dos hijas, ambas de Israel, tenían tres y cinco años.

Las tres estaban vestidas bien, como para salir a la calle. Las dos niñas sostenían en sus manos su muñeco de peluche favorito. Dormían plácidamente en un descanso eterno junto a su madre, sin ningún rastro de violencia, sin señales de maltrato.

Entre la familia había una gran relación y ningún registro de malos ratos.

En la casa también encontraron una nota escrita por Israel con instrucciones precisas, claras, de qué debía pasar con los cuerpos de todos una vez que las autoridades dieran con ellos, se piensa, apenas horas después de su misteriosa muerte.

La carta tenía también, reporta El País, interminables reproches a la familia de Teresa, culpándolos de “nunca haberlos apoyado”. Lo que no hallaron en la carta, dicen fuentes cercanas, fue “rencor o motivo que explicara sus muertes”.

LEE: Con un globo y un arma planeó su suicidio que pareciera homicidio

La policía investiga qué pasó, y hasta el momento no descartan ninguna posibilidad: él las envenenó o asfixió, para luego colgarse; fue ella quien lo encontró colgado y mató a sus hijas; entre ambos padres ayudaron a cometer el crimen y luego se suicidaron.

Por ahora, algunos sospechan que se trata de un extraño pacto mortal entre los padres, pero autoridades no han dado con pruebas para comprobar nada: no hay veneno en casa ni en la basura, no hay señales de violencia, no hay explicaciones, solo reproches.