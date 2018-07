Papás creen que Yeinali se quitó el cinturón antes del choque

(NOTICIAS YA).- Corazones destrozados y un profundo dolor es lo que ha generado la perdida de Yeinali, sus seres queridos buscan la ayuda de la comunidad de El Paso para cubrir los gastos fúnebres de la menor.

“Siempre llegaba y me abrazaba y me decía que me quería mucho y quería estar en mis brazos “, Teresa Molina, abuela de Yeinali quien dice llegó para cambiar la vida de la familia Molina.