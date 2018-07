Camión de carga cae de puente y se incendia: El Paso Alerta de Tráfico

The #EPFD is responding to a semi in fire at 1-10 and Mesa. No injuries reported at this time. Avoid the area.

Bomberos responden a un incendio en I-10 y Mesa. No hay heridos reportados al momento. Evite el area. pic.twitter.com/qYV6D8N2X5

— El Paso Fire Department (@EPTXFire) July 19, 2018