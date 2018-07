Escribió “no doy propina a terroristas” y lo expulsan de restaurante

(NOTICIAS YA).-Un joven mesero recibió, en lugar de una propina en una cuenta de más de 100 dólares, un mensaje lleno de odio, racismo y discriminación. Él, en lugar de actuar de forma molesta, decidió tomar un camino más honrado y utilizarlo como modo de crecimiento.

Khalil Cavil tiene 20 años y trabaja como mesero en Saltgrass Steak House, en Odessa, Texas. Ahí se encontraba el pasado sábado, cuando tuvo que lidiar con una gran grosería de parte de un grupo de clientes, quienes en la cuenta escribieron “no damos propina a terroristas”.

“No damos propina a terroristas” decía la cuenta, señalando el nombre de Khalil, que significa “amigo” árabe.

Khalil compartió la imagen del recibo en su cuenta personal de Facebook, donde también habló de todo lo que sintió cuando leyó el mensaje. También habló de cómo, en lugar de molestarse, buscaría tomar esta experiencia como una motivación más para alcanzar su sueños.

“No sabía qué decir o hacer. Estaba asqueado. Comparto esto porque quiero que las personas sepan y entiendan que este racismo y este odio aún existen. Aunque esto no es nada nuevo, sí es algo que te hará dudar de tu fe”, dijo Khalil en su post, mismo que ahora ha sido compartido miles de veces.

Por otra parte, el jefe del restaurante, Terry Turney, quien se enteró de los hechos, se pronunció en defensa de Khalil y en contra de todo tipo de discriminación y odio, antivalores que condena y que, agregó, los llevaron a tomar una decisión drástica sobre las personas que enviaron el mensaje a su empleado.

“Apoyamos a nuestro empleado. Cualquier tipo de racismo es inaceptable y esta persona tiene prohibido entrar a nuestro restaurante”, dijo para medios.

Khalil asegura que en un principio dudó si era necesario publicar lo que le pasó en redes sociales, pues no quería hacer un problema más grande. No obstante, asegura que recordó las palabras de Martin Luther King Jr., cuando dijo que “La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Solo el amor puede hacerlo”, estas inmortales palabras lo convencieron de exponer el caso, con el fin de generar conciencia.

Khalil, quien dedica su tiempo libre a trabajos de voluntariado a favor de los más necesitados, espera que esta experiencia inspire a las personas a generar un cambio y visualizar el racismo que aún existe.

También asegura que desde que el mensaje se hizo viral, ha recibido innumerables muestras de apoyo y amor de miles de personas.