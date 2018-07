Falso chofer privado acusado de violación en serie era indocumentado

(NOTICIAS YA).- Un hombre que presuntamente se hizo pasar por un conductor de viajes compartidos fue acusado de violar a varias mujeres en San Francisco, además de vivir en el país como indocumentado, informaron autoridades federales de inmigración.

La policía de San Francisco arrestó a Orlando Vilchez Lazo, por múltiples cargos que incluyen el falso encarcelamiento, secuestro ataque con intención de cometer violación, penetración sexual con un objeto extraño y violación.

Vilchez se declaró inocente la mañana de este jueves al presentarse ante la corte. El juez ordenó su detención sin derecho a fianza.3

Debido a que el sospechoso es ciudadano de Perú, el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha emitido una orden de detención a la cárcel del condado de San Francisco sobre el sospechoso.

“Es completamente prematuro estar hablando de los hechos como se presentan”, dijo el abogado de oficio, Eric Quandt.

Mencionó que ICE presentó su caso sobre las leyes santuario y su estatus migratorio, y no tienen nada de relación con los cargos presentados por la fiscalía de distrito”; mencionó Quandt.

La policía asegura que Vilchez acechaba a las mujeres cuando salían de los bares en el centro de San Francisco y las atraía a su vehículo haciéndose pasar por un conductor de viajes compartidos, como Uber y Lyft, antes de abusar de ellas.

El sospechoso también está acusado de utilizar un cuchillo para amenazar a sus víctimas durante los ataques.

“Estos ataques no eran violaciones en citas. No eran violaciones de conocidos. Estos ataques eran violaciones violentas cometidas por un violador en serie, un depredador sexual desviado que no iba a detenerse hasta que lo atraparan”, refirió el comandante de la policía, Greg McEachern.

Vilchez Lazo ha sido vinculado a otros cuatro ataques en los últimos cinco años. El primero fue reportado en 2013; mientras que el resto se reportaron en febrero, mayo y junio de este año.

La policía cree que podría haber más víctimas por lo que pidieron a cualquier persona que tenga información que se comunique con el Departamento de Policía de San Francisco y la oficina de la Fiscalía del Distrito.

Los cuatro ataques se cometieron de forma similar. Las mujeres utilizaron el supuesto servicio de viajes para salir de los bares; el sospechoso las llevaba a algún lugar apartado donde abusaba de ellas en el asiento trasero.

Vilchez Lazo fue arrestado el jueves después de que la policía iniciara un operativo para vigilar vehículos de viaje compartido en San Francisco el fin de semana pasado.