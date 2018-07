FDA regulará el uso de la palabra “leche” en sustitutos de leche

(NOTICIAS YA).-La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, dio a conocer este martes que realizará reformas a sus reglamentos con el fin de limitar la facilidad con que nombran “leche” a sustitutos de leche y productos no lácteos.

El mercado de productos alternativos e imitación de lácteos que utilizan el término “leche” como descriptivo, está en problemas, pues el director de la FDA, Scott Gottlieb dijo para Politico, el pasado martes, que es solo cuestión de tiempo para que esta práctica de mercadotecnia termine.

Es decir, la FDA prepara reformas y nuevas guías para el uso de la palabra “leche” en bebidas hechas a base de almendras, arroz, soya y otros sustitutos.

De acuerdo a Gottlieb, los estos productos, tal y como se presentan ahora, no están cumpliendo con políticas de la FDA incluso ahora, antes de estas reformas y nuevos lineamientos. Gottlieb hizo referencia a algo llamado “estándares de identidad”, una política que define a los lácteos y qué constituye un producto de esta naturaleza.

“Si miras los estándares de identidad, estos hacen referencia a la lactancia; y he de confesar que las almendras no se ordeñan“, dijo Gottlieb.

Gottlieb continuó recalcando que la agencia misma ha fallado en hacer cumplir estos lineamientos ya estipulados, y esto ha permitido que las marcas usen indiscriminadamente la palabra “leche” en productos que no provienen de la leche o de ningún mamífero. Es hora, pues, que se hagan ajustes en el lenguaje, y evitar cualquier “mala leche” en la situación, por así decirlo.

No obstante, Gottlieb también dejó claro que realizar estos cambios no será una tarea fácil o rápida, pues la agencia deberá tomar otra postura ante las regulaciones. Esperan que la serie de cambios y recomendaciones empiecen a realizarse en el transcurso del siguiente año.

La industria de lácteos estará muy contenta con estas nuevas medidas, sobre todo tomando en cuenta las crisis en ventas que han enfrentado ante el auge de los mercados alternativos y leches veganas que, aprovechándose de la fama que ellos han creado para la palabra “leche”, venden productos de origen vegetal como tal.

Esta no es la primera vez que la FDA se involucra en disputas sobre los nombres de los productos. En 2015, la agencia reportó que los productos similares a la mayonesa pero que no lleven huevo, no deben llamarse “mayo” o contener palabras que puedan hacer creer a las personas que no es un sustituto.

Asimismo, en 2017, la FDA multó a una panadería familiar por poner como ingrediente en sus panes “amor”, alegando que el “amor” no es un producto comestible.