Muere tras caer del quinto piso de un centro médico en El Paso

(NOTICIAS YA).- Confirman la muerte de un hombre que al parecer cayó del quinto piso de Providence Medical Plaza en El Paso, Texas.

Un testigo que se encontraba trabajando en el centro médico del 125 Hague, da detalles de lo ocurrido. Kevin quien se encontraba pintando, nos cuenta que de repente los sacaron a todos, incluyendo enfermeros y pacientes. Ya afuera le mencionaron que vieron a la víctima en el suelo. Quien vio el momento del impacto, les comentó que aun respiraba pero estaba en muy malas condiciones.

Tras hablar con la policía y bomberos, mencionaron que lamentablemente si perdió la vida y aun no pueden dar detalles ya que en este momento se están llevando a cabo las investigaciones.

Vocera del Hospital Providencia nos confirma que el edificio de donde cayó no forma parte de ellos.

El lugar sigue acordonado. Esta es una noticia en desarrollo, le daremos más detalles conforme vayan llegando.

uego de generar bastante polémica en redes sociales, el videodonde un oficial de policía de El Paso apunta con un arma a un grupo de jóvenes resultó ser pieza clave para dar con los responsables de vandalizar un parque público.

Siete menores de entre 12 y 17 años se encuentran detenidos por vandalizar el parque Ascarate el pasado dos de julio. La oficina de alguacil del condado de El Paso los pudo identificar gracias a un video que se hizo viral en redes sociales.

“Es un castigo para ellos porque si ellos andaban de vagos ellos deben de estar castigados”, Elizabeth Flores, madre de dos de los siete menores detenidos en este incidente en Ascarate. Además estuvo involucrada en la grabación del video viral donde aparece el policía apuntando su pistola.

“Yo vi ese video antes de que saliera, si estaban dos chiquitos míos, eran dos andaban de vagos con los amigos como siempre, yo siempre les digo que no se junten pero son niños se juntan, pues yo no me siento me siento mal por lo que hicieron porque si hicieron mal pero pues como madre yo voy a defender mis niños”.

En las imágenes se muestra parte del video captado por cámaras de seguridad del parque, donde un grupo de menores quiebra una ventana para luego ingresar a la caseta de vigilancia que se ubica en la entrada principal. Tras el video los acusan de vanadalizar y “robar” unas llaves.

“La tecnología de los teléfonos de los videos de la gente de los videos que ponen en Facebook todo eso es información publica que uno puede obtener, usted como yo a cualquier momento porque en cuanto uno los pone en esa red social es un video público que todo mundo puede usar en su contra o a su favor”, Saúl Ambríz, de la oficina del alguacil del condado de El Paso.

Por su parte, la madre de los menores cree que una posible causa del comportamiento delictivo podría deberse a falta de actividades en la zona donde viven. “Los niños se estaban portando mal porque no hay nada aquí para ellos, uno donde quiera que ve hay un bar, bar, y no hay nada para los niños”.

Mientras que el alguacil le responde, “pueden venir a ocupar su tiempo en programas como Explors que tenemos en las comunidades de Montana Vista o Horizon porque sabemos que muchos de los niños no tienen la enseñanza necesaria para ir en un camino bueno entonces esos programas los usamos nosotros para tratar de moldear a los niños en un camino bueno”.

Los menores que se encuentran detenidos, están en espera de recibir sentencia por parte de un juez.

