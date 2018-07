“No sean indios”, les dice Palazuelos en Twitter

(NOTICIAS YA).- Un video que publicó Roberto Palazuelos en su cuenta de Twitter se viraliza logrando obtener cientos de comentarios negativos.

Recientemente se ha mencionado bastante el nombre de Palazuelos ya que formó parte de la serie de Luis Miguel. En la primera parte de la serie, Palazuelos aparece como el amigo de Luis Miguel donde supuestamente alegan que se aprovechó de su fama y dinero.

Haciendo burla a esto, Palazuelos compartió un video conduciendo un Ferrari y mencionando, “Feliz feliz!!!porque me lo Regalo Micki”.

Las burlas llegaron de inmediato haciendo que Palazuelos se molestara y les respondiera con otra publicación.

“Sres con todo cariño no sean indios es llavero de lancha y Hertz no creo que rente ferraris Jajajaja no se proyecten cómprense una vida!!! ”.

Feliz feliz!!!porque me lo Regalo Micki pic.twitter.com/llD475ZmIg — Roberto Palazuelos (@Diamondnegro) July 17, 2018

Este último comentario fue aún más controversial recibiendo todo tipo de comentarios y hasta le pedían que ya no hablara de “El Sol”.

Sres con todo cariño no sean indios es llavero de lancha y Hertz no creo que rente ferraris Jajajaja no se proyecten cómprense una vida!!! — Roberto Palazuelos (@Diamondnegro) July 18, 2018

Aunque Roberto Palazuelos se prepara para interpretar el papel de un abogado defensor de los derechos de adopción de las parejas del mismo sexo, en la vida real el actor se opone a que dichas parejas establezcan familias. Y unas declaraciones que ha hecho al respecto están causando revuelo en las redes sociales.

“Que quede claro que no soy homofóbico, no estoy en contra de la homosexualidad ni que tengan sus derechos, con lo que estoy en contra es con la adopción gay”, dijo el actor al periódico mexicano “El Universal. “A mí me quedan mis dudas si un niño es más feliz en un orfanatorio o un hogar gay”.

Irónicamente, Palazuelos hizo sus declaraciones al inicio de la filmación de “Pink”, cinta mexicana dirigida por Paco del Toro en la que da vida a un abogado que lucha por los derechos gay. La cinta, protagonizada por Del Toro y Carlos Bonavides, trata precisamente el tema de la adopción por una pareja gay mexicana.

Según Palazuelos, el que una pareja del mismo sexo adopte “puede perjudicar la educación del menor y dejarle traumas”.

‘Contacto sexual’

“Creo que sí se exponen [los niños] a un bullying muy fuerte en las escuelas porque los niños y la sociedad mexicana no está preparada para ver una cosa así, es decir, a dos papás de la mano llegar a dejar al niño al colegio, eso es carrilla fuerte; y la número dos es que creo que dentro de un matrimonio gay, por más decente que sea la pareja, siempre va a ver el contacto sexual que no es bueno que los niños vean, porque los confunde, a esa edad es muy peligroso”, argumentó.

Palacios también defendió su derecho a dar su opinión

“Así como a los homosexuales les molesta que se metan con sus derechos, a nosotros los heterosexuales y gente de familia consevadora nos molesta mucho y es cuestión de ver quién es mayoría, donde hay democracia, y pues al final es algo que ya está pasando; ya el Estado le confiere la potestad de los niños a estas parejas”, dijo al periódico.

Reacciones

Los comentarios de Palazuelos causaron revuelo en Twitter, donde la gran mayoría de los usuarios calificaron al actor de homofóbico e ignorante:

No, no eres homofóbico; eres un perfecto… Homofóbico. Roberto Palazuelos, en contra de la adopción gay http://t.co/UXfue96CEv — Nacho LozaMoh (@lozamohi) marzo 31, 2015

“@TVNotasmx: Roberto Palazuelos está en contra ¡de que parejas gay adopten” Ay pues pobrecita, el sol ya le hizo daño — Oso Mexicano (@osomexicano) marzo 31, 2015

“A mi me quedan mis dudas si un niño es más feliz en un orfanatorio o un hogar gay.” No si Roberto Palazuelos es re ignorante y pendejo. — zαιяα (@Snixx5H) marzo 31, 2015

Roberto Palazuelos @Diamondnegro es como el Donald Trump mexicano. Claro, sin los dólares y región 4. #3rdworld Hablan igualito. — erlorello (@erlorello) marzo 31, 2015

Pues creo q es motivo de mayor burla tener un padre estúpido como Roberto Palazuelos @Diamondnegro que unos padres gays Q tipo tan imbécil — Esteban (@estebanarte) marzo 31, 2015

