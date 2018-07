VIDEO: Empleado de tren llama a pasajeras “estrellas porno”

(NOTICIAS YA).- Un empleado de la compañía de trenes UTA de Utah, se encuentra bajo licencia administrativa luego de que un video mostrara una confrontación entre él y un grupo de mujeres a las cuales llamó “estrellas porno”.

El video, que fue revelado el martes muestra al hombre discutiendo con un grupo de mujeres y un transeúnte luego de que las mujeres aseguran que el empleado les dijo “estrellas porno” y les preguntó si se estaban poniendo productos de higiene femeninos entre ellas.

De acuerdo a las mujeres, todo comenzó cuando dos de ellas fueron juntas al baño para intercambiar productos femeninos mientras se dirigían de Ogden a concierto de “Twilight”.

Una de las mujeres dijo que justo cuando acababan de entrar, alguien comenzó a empujar la puerta de una manera violenta diciendo “Solo una a la vez”.

También agregó que la persona no se identificó y que se había retirado cuando las chicas abrieron la puerta, por lo que creyeron que se trataba de alguien intentando irrumpir en el baño y se sintieron inseguras.

Cuando las otras mujeres tuvieron que ir al baño, entraron en un grupo de 3.

Después de que volvieron a sus asientos, el empleado les hizo una visita y fue entonces que comenzaron los comentarios inapropiados.

“Esto no es un centro porno, esto es transporte público” aseguran que dijo el empleado.

“Simplemente procedió a llamarnos estrellas porno, una y otra vez” expresó una de ellas.

El empleado se retiró y otra pasajera que presenció la primera confrontación, pudo escuchar desde su asiento que las mujeres estaban molestas.

La mujer sintió que tenía que intervenir y defender a las chicas, por lo que fue en busca del empleado para hacerle saber que iba a poner una queja en su contra por haberles llamado a las mujeres “estrellas porno”.

Cuando regresó a su asiento, el empleado volvió a discutir con las chicas y fue entonces que una de ellas sacó su teléfono celular y comenzó a grabar.

“Viniste hacia nosotras y nos llamaste estrellas porno” dijo una de las chicas.

“No tienes derecho a decir que ellas son estrellas porno” agregó la mujer testigo.

Tras una larga confrontación, el empleado dijo que no le importaba lo que dijeran y que él intentó decirles que no se metieran al baño juntas, a lo que ellas respondieron que no les advirtió nada y solo se acercó a ellas para llamarlas “estrellas porno”.

Luego de no llegar a una conclusión, el empleado se retira hasta que llegan a su destino.

Una portavoz de UTA dijo que la agencia vio el video tras ser compartido en las redes sociales y que tomaron cartas en el asunto de inmediato.

También pidió disculpas por el momento desagradable y agregó que existen reglas en cuanto al uso de baños en el tren y que tomaran la declaración del empelado para escuchar su historia.

Una de las mujeres dijo que representantes de la compañía se comunicaron con ella, sin embargo, quiere saber las acciones que se tomaran en contra del empleado ya que cree firmemente que su reacción fue inapropiada en todos los sentidos.