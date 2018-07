VIDEO: Jóvenes se exponen en las carreteras para cumplir reto viral

(NOTICIAS YA).- Los jóvenes están perdiendo la cabeza con la canción de Drake “In my feelings” y literalmente están saltando desde autos en movimiento para cumplir un reto viral ambientado con la música del cantante canadiense, a quien seguramente no le hace gracia ver a sus fans arriesgando la vida.

Tampoco las autoridades están muy contentas al ver cientos de videos en redes sociales de jóvenes, y hasta niños, exponiéndose al peligro para cumplir el “Shiggy Challenge”, también conocido como “In My Feelings Challenge”.

Parece que todos los retos que ponen de moda los influencers deben conllevar un riesgo, y este no es la excepción si se pretende hacerlo bajando desde un auto en movimiento.

¿DE DÓNDE SURGE EL “SHIGGY CHALLENGE”?

El rapero Drake lanzó su nuevo álbum Scorpion en junio pasado, con la canción “In my feelings”, que rápidamente se convirtió en una sensación entre sus seguidores y dio lugar a una tendencia de baile conocida como el desafío #InMyFeelings.

De acuerdo con Mashable, el desafío original vino de la cuenta de Instagram @theshiggyshow, quien mostró increíbles pasos de baile completamente coordinados con la canción; inspirando a otros a hacer lo mismo.

Decenas de videos mostraban a jóvenes realizando la coreografía, en la calle, en sus casas o frente a sus autos, luego de bajar de ellos.

¿CUÁL ES EL PELIGRO?

Sin embargo, empezaron a aparecer videos en que no solo los usuarios saltaban del vehículo para bailar sino que lo hacían cuando estaba en movimiento, mientras alguien más los filmaba.

Obviamente no todos han salido bien, en realidad son muy pocos. A pocas semanas de iniciar el reto, es fácil encontrar en YouTube recopilaciones, algunos han logrado que parezca algo fácil y otros han mostrado de manera épica que es arriesgado.

Algunos tropiezan inmediatamente al poner un pie fuera, otros chocan con postes o señalamientos mientras bailan, hay quienes se quedan afuera y terminan corriendo detrás del vehículo para recuperar el volante luego de que se les cierra la puerta. Otros más se exponen al hacerlo en autopistas, rodeados de tráfico.

Y hay “adultos responsables” que graban a sus niños cumpliendo el reto mientras ellos conducen, sí también es peligroso. Un conductor al volante debe estar completamente concentrado con la vista al frente y no sosteniendo un teléfono para grabar algo a su costado, además que los niños quedan expuestos en la carretera.

“Es lo último que necesitamos en este momento porque es una seria distracción”, alertó Robert Sinclair de la American Automobile Association (AAA). Además, explicó para Inside Edition cómo es que se distrae un conductor si va grabando.

Así que, poner el auto en neutral y bajar de él para bailar, dejando el volante, es arriesgado y filmar a alguien cumpliendo el reto mientras conduce es igual de peligroso y está provocando accidentes.

Seguramente Drake está feliz con el éxito de su canción, que ocupa el primer lugar de la lista Billboard esta semana, pero dudamos que quiera que sus fans mueran bailando.

Sí podrías cumplir este reto viral bailando, pero que no sea bajando desde un auto en movimiento.

VERSIÓN MEXICANA

Aunque la tendencia del desafío viral es en Estados Unidos, los mexicanos no se quedaron atrás e inventaron una versión con la canción de “La Chona”, interpretada por Los Tucanes de Tijuana.

Un video que se ha hecho rápidamente viral en Facebook y Twitter muestra a una mujer bajando de su auto en movimiento para bailar a un costado, ambientada por la clásica canción mexicana.

La mujer, descuidando por completo el volante, baila mientras es grabada desde el interior del vehículo, en donde se escuchan las risas de varias mujeres.

#lachonachallenge

“La Chona Challenge”, como ha sido nombrado el video, no sale para nada bien y la mujer termina rodando por la carretera, mientras el auto continúa su camino sin conductor.

Aunque parece chistoso en un principio, por aquello del ingenio mexicano y la facilidad que tienen para burlarse de cualquier situación, la versión mexicana es igual de peligrosa que el “In My Feelings Challenge”.