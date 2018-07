Niño de 11 años le inyectó insulina a sus mascotas, ¿asesino en serie?

(NOTICIAS YA).- Un niño de 11 años está siendo investigado tras colocarle insulina a sus mascotas en el condado Marshall en Iowa.

La Policía dijo que el incidente fue un acto intencional tras colocarle la medicina a dos perros y un gato, reportó KCCI.

La madre del menor llamó al 911 porque su hijo estaba actuando de una manera erratica el pasado 12 de julio, se informó.

Cuando los agentes llegaron a la escena se dieron cuenta que las mascotas no podían respirar bien y llamaron a Diamond in the Ruff, una organización que ayuda con los animales.

Austin Gilis, rescatista de la organización dijo que cuando estaban caminando hacia la casa vieron a los animales acostados en la acera, de acuerdo con WESH.

Días despues, aunque los animales fueron atendidos por veterinarios, murieron.

La Policía cree que el niño tomó la insulina de su madre, luego que ésta buscó los repuestos de sus medicinas. Al lado de las mascotas se encontraron tres frascos vacíos.

Se espera que esta semana se le impongan cargos.

Noticias Ya habló con el sicólogo Efraín Iglesias sobre si este tipo de casos podría ser el inicio de un asesino en serie en un futuro.

“Existen un sinnúmero de factores. No con solo uno podemos pronosticar el futuro conductual de un niño”, indicó el experto.

De acuerdo con el portal lifeder.com la psicopatía infantil se muestra en niños que tienen falta de empatía y remordimientos, son egocéntricos, tienen afectividad limitada, son poco sinceros y presentan un encanto superficial.

Aunque no existen muchos estudios de la psicopatía infantil y adolescente, se ha demostrado que el trastorno comienza en la infancia. Incluso algunos estudios indican que la presencia de psicopatía en la niñez y adolescencia es una variable que puede predecir de un comportamiento criminal en la etapa adulta, agrega el portal.

Lifeder.com también brinda los siguientes consejos para los padres que tengan niños con psicopatía:

1. Tomar conciencia del problema

2. Consultar con un profesional

3. Informarse sobre la enfermedad

4. No responder con agresividad

5. Fomentar los hábitos y conductas sociales adaptativas

6. Buscar un sistema de apoyo externo

7. Mostrar tolerancia y paciencia

8. Firmeza y seguridad

9. No perder la esperanza

