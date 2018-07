¿Qué hacer si llega ICE a tu casa, escuela o trabajo?

(NOTICIAS YA).- Autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocidos como ICE por sus siglas en inglés, han generado al menos 15 detenciones en diferentes redadadas ocurridas en la capital del país, además de cientos de detenciones alrededor de todo Estados Unidos, por lo que funcionarios recuerdan a las personas sin documentos legales que también tienen derechos.

Activistas proinmigrantes indicaron que ICE realiza diferentes detenciones en su mayoría al azar, por lo que es necesario que cada quien conozca su caso y tenga un abogado personal en caso de ser detenido.

Jairo Valencia de la organización Many Languages on Voice dijo a noticiasya.com que “lo que debe ser el individuo es saber sus derechos, guardar sobre todo silencio, nunca firmar ningún documento hasta estar completamente seguro de eso; lo único que tiene que dar es su nombre, no debe mostrar ningún documento ni forma de ID sólo dar su nombre.”

Los derechos de un individuó van más allá, pues expresando su preocupación por las cuentas de las redes sociales tras esta actividad, el fiscal general de Washington Distrito de Columbia, Karl Racine recomendó lo siguiente:

Recuerda que cualquier agencia federal tiene que contar con una orden judicial o consentimiento antes de ingresar a una propiedad privada.

Tu tienes el derecho de preguntarle a oficiales que se identifiquen y clarifiquen con cual entidad están afiliadas.

Además puedes negarte a una entrevista con ICE.

Importante es recorder que puedes documentar las acciones de los oficiales durante la investigación; y es que según Luis Paoli, exfiscal migratorio, la manera que se ejecutan estas medidas bajo la administración actual son más agresivas; incluso podrían realizarse en escuelas o hasta hospitales.

El exfiscal migratorio dijo que “se ha abandonado un poco la preocupación de una mala publicidad, los agentes de ICE están ejecutando como quieren a veces con poca investigación, claro todo ello tratando de fundamentarse en que la ley de inmigración les da la potestad y autoridad de hacerlo.”

Antes no hacían acciones que perjudicaran su imagen pero eso ha quedado en el olvido, pues las redadas o detenciones son en diferentes zonas, incluso afuera de los centros escolares.

En su investigación el periodista Rafael Sánchez Cruz confirmó que la alcaldesa Muriel Bowser ha sido fuertemente criticado por grupos activistas por la falta de comentario acerca estos operativos, que han dejado varias capturas en la capital de la nación.