Video: Conductor de Uber orina en el auto frente a pasajera en NY

(NOTICIAS YA).- La noche del lunes un conductor de Uber al parecer no aguantó las ganas y orinó mientras llevaba a una pasajera, todo quedó captado en cámaras de una usuaria quien denunció lo ocurrido en Nueva York.

Raichelle Carter, denunció el hecho compartiendo el video con noticiasya.com ya que el hábito del conductor le pareció muy asqueroso.

El hombre quien no fue identificado iba orinando en una botella cuando fue descubierto por su cliente quien no dudó en grabar el desagradable momento, y compartirlo.

Todo ocurrió en la calle 80 de la Quinta avenida en Manhattan, Nueva York.

Carter comentó que solicitó un Uber “pool” en Midtown, por lo que ya estaban dos pasajeros a bordo.

Al bajarse la pareja del automóvil, la profesional de cocina se quedó sola con el conductor por lo que ella tranquilamente siguió escuchando música con sus audífonos, fue en ese momento que notó que el carro estaba prácticamente estacionado, sintió un ruido y olor extraño y notó que el conductor hacía sus necesidades frente a ella y dentro de una botella de refresco que probablemente se acababa de tomar y así se generó el bochornoso momento.

Carter dijo a El Diario “yo tengo hermanos, y fui criada con hombres, y eso he visto hacerlo antes. Yo sabía lo que estaba pasando”.

La chef afirmó que el conductor le dijo simplemente: “he estado manejando por una hora y media y no me he podido parar…¿que quieres que haga?”.

Consecuencias de su mal hábito

El Diario publicó que un vocero oficial de Uber les dijo que el conductor había sido retirado de la compañía, “esto es completamente inapropiado y una clara violación a las reglas de nuestra comunidad. El acceso a nuestra app por parte del conductor fue bloqueado”.

Antecedentes

Diversos conflictos se han generado en medio de trayectos en los viajes de Uber donde las personas se ven involucradas en diferentes circunstancias, también en Brooklyn un conductor fue retirado de la empresa pues el 11 de junio una pareja de lesbianas se dio un beso dentro de un carro y el conductor decidió que no era apropiado y las bajó de su carro de inmediato, las chicas se quejaron y él fue suspendido por intolerancia.