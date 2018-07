Arrestan a padres porque hijos vivían entre cucarachas y maltratos

(NOTICIAS YA).- Las condición en la que estaban viviendo uno niños era totalmente “lamentable”, de acuerdo con la oficina del alguacil del condado Flagler, en Florida. Uno de los niños tenía múltiples picadas por insectos y fracturas en los huesos.

El pasado viernes, oficiales arrestaron a Lynn Marie Kulka, de 52 años, Michael Alan Choate, de 24 y Rene Elizabeth Marchetta, de 26, tras descubrir la situación denigrante en la que estaban viviendo ellos y otros tres menores de edad.

Marchetta es la madre de los tres niños, de edades 4 años,1 y 4 meses. Kulka es la madre de Marchetta y se cree que Choate es el padre de dos de los niños, de acuerdo con Flagler Live.Com reports.

De acuerdo con oficiales, la casa estaba en tan malas condiciones, que los sospechosos no dijeron al dueño de la vivienda que el aire acondicionado no estaba funcionando porque no querían que se enterara de todo lo que estaba pasando adentro de ella. Los tres adultos ahora tienen cargos por negligencia infantil.

Cuando los oficiales entraron a la casa, lo primero que vieron fue una invasión de insectos “tan severa que cientos de cucarachas se podían ver caminando por los pisos, paredes, techos y todos los muebles, incluyendo los colchones de los niños, corrales y cuna”, la oficina del alguacil escribió en un comunicado. Los tres niños estaban llenos de picadas de insectos, agregó el alguacil.

Los tres adultos tienen el mismo reporte de arresto que se hizo en la casa, ubicada en Brelyn Place, en el condado Flagler.

“Esta es una situación traumática para todos los niños involucrados”, dijo que alguacil Rick Staly en el comunicado. “Los niños que estaban viviendo en la casa eran sometidos a condiciones de vida deplorables”.

Staly agregó que estaba agradecido de que los menores ahora estaban a salvo de esos tres individuos que, obviamente no saben en cómo ser padres o del cuidado adecuado que necesitan los niños.

De acuerdo con oficiales, fue la abuela quien no quiso decirle nada al dueño de la vivienda sobre el aire acondicionado. Ella fue la única en pagar su fianza de $15,000 dólares y fue liberada del centro de detención del condado Flagler a los 90 minutos luego de que fue arrestada el viernes en la noche.

Los padres de los niños siguen en prisión y también tienen que pagar una fianza de $15,000 dólares.

De acuerdo con oficiales, más cargos se les puede agregar mientras la investigación sigue en pie.

