VIDEO: Ritz Crackers retira más de 15 productos por riesgo de salmonela

(NOTICIAS YA).-La compañía Mondelēz Global LLC anunció este sábado un retiro voluntario de productos Ritz por posible contaminación de bacterias en uno de sus ingredientes principales, indicó CNN.

Ritz Cracker Sandwiches y otros productos de Ritz Bits están siendo retirados porque contienen suero en polvo que ha sido retirado del mercado por salmonela, según un comunicado de prensa.

Los productos están disponibles en todo el país, incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El retiro voluntario es una precaución, ya que no se han informado quejas de enfermedades, dijo la compañía.

El portal de noticias WFTV señala que la lista de productos retirados incluye sándwiches de galleta con queso Ritz Bits, paquetes mixtos de galletas y galletas saladas.

• Ritz Bits Cheese Big Bag, 3 oz

• Ritz Bits Cheese, 1 oz

• Ritz Bits Cheese, 12 pack carton

• Ritz Bits Cheese, 30 pack carton

• Ritz Bits Cheese, 1.5 oz

• Ritz Bits Cheese, 3 oz Go Packs

• Ritz Cheese Cracker Sandwiches, 10.8 oz

• Ritz Cheese Cracker Sandwiches, 1.35 oz

• Ritz Bacon Cracker Sandwiches With Cheese, 10.8 oz

• Ritz Bacon Cracker Sandwiches With Cheese, 1.35 oz

• Ritz Whole Wheat Cracker Sandwiches With White Cheddar Cheese, 10.8 oz

• Ritz Whole Wheat Cracker Sandwiches With White Cheddar Cheese, 1.35 oz

• Ritz Everything Cracker Sandwiches With Cream Cheese, 10.8 oz

• Ritz Everything Cracker Sandwiches With Cream Cheese, 1.35 oz

• Mixed Cookie Cracker Variety, 20 pack

• Mixed Cookie Cracker Variety, 40 pack

De acuerdo al sitio web West, el retiro se limita exclusivamente a los productos enumerados en la lista.

Hay que recordar que la salmonela es un microorganismo que puede causar infecciones graves y, en ocasiones, fatales en niños pequeños, personas débiles o de edad avanzada y otras personas con sistemas inmunes debilitados.

El CDC estima que la salmonela causa aproximadamente 1,2 millones de enfermedades, 23,000 hospitalizaciones y 450 muertes en los Estados Unidos cada año.

La diarrea, la fiebre y los calambres abdominales son los síntomas de la infección por salmonella. Los signos de enfermedad generalmente ocurren dentro de las 12 a 72 horas y duran de cuatro a siete días.

La mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento. Sin embargo, para algunos, la diarrea puede ser tan grave que la hospitalización es necesaria. En casos raros, una infección puede conducir a la muerte a menos que el paciente reciba un tratamiento rápido con antibióticos.

Aunque no se han reportado enfermedades, la compañía recomienda a los clientes desechar los productos arriba mencionados.

Cabe mencionar que no hay otros productos de la compañía afectados por el retiro. Para obtener más información, los clientes pueden comunicarse con la compañía al 1-844-366-1171 las 24 horas del día.