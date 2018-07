Desechos tóxicos podrían llegar al Permian Basin

(NOTICIAS YA).-

Continuando con la controversia en cuento a la planta de desechos tóxicos, miembros de la comunidad de Midland y Odessa han mostrado su preocupación en cuanto los diferentes problemas que esto podría causar en estas dos ciudades.

La única forma de transportación de desechos tóxicos seria por medio de ferrocarriles, donde una de las rutas principales sería la de Midland y Odessa por lo que a miembros de esta comunidad ya han mostrado su preocupación debido a los accidentes de tren que ocurren en nuestra región constantemente.

“El tren pasa de tras de mi casa por lo que estoy preocupada no entiendo si según esto es tan seguro porque no solamente mantienen los desechos donde los están fabricando y así se evitan el costo y riesgo de transportar este material miles de millas creo que cada estado debe de tomar su responsabilidad”. Jimi Gadzia, residente del Permian Basin.

El regidor Luis Sánchez nos dijo fuera de cámara que ellos han recibido un número de quejas no solo por parte de la comunidad pero por parte de compañías petroleras en cuanto a esta situación por lo que ellos han implementado nuevas políticas para evitar que estos químicos tengan que pasar por nuestra comunidad.

“Es una preocupación muy grande me preocupa la contaminación del agua como agricultora, me preocupa que los trabajadores del petróleo estén expuestos a esto y creo que la cantidad de trabajos que esta planta ofrece no se compara para nada con las compañías petroleras y las agrícolas”.

El ex director de la organización de ciudadanos públicos del estado menciono que si se presentara un accidente de tren donde los materiales radioactivos se derramen podría contaminar alrededor de 45 millas a la redonda de donde ocurra el incidente que viene siendo lo que es el tamaño de la ciudad de Odessa se contaminaría una región de alrededor de 45 millas cuadradas lo que es el mismo tamaño que la ciudad de Odessa, también dijo que sería una inversión de 9.8 mil millones de dólares para limpiar el área contaminada,

“Hay que entender que hay muchas medidas de seguridad que previenen que el material se derrame y cuando hablamos de derramar no hay nada que pueda conectar este material con acuíferos que puedan ser contaminados”. Joy R. Russell, Vocera de la compañía Holtec international,

Les recordamos a la comunidad de Midland y Odessa que tienen hasta el día 30 de julio para hablar con sus representantes y mostrar su inconformidad o apoyo sobre esta propuesta reportando para noticias ya Tony Castaneda Univisión.