¿Eres infiel?, esta estafa podría descubrirte

(NOTICIAS YA).- Una nueva estafa está circulando a través del país donde podrían descubrir que realmente eres un infiel.

La estafa consiste en que los sospechosos envían una carta amenazante diciendo que tienen evidencia sobre infidelidad de la víctima y que quieren dinero a cambio para no revelar los detalles a la esposa, familia y amigos.

En la carta, los estafadores piden que el pago sea a través de Bitcoin, la cual es una moneda virtual y díficil de rastrear.

El FBI indicó que no es la primera vez que pasa este tipo de estafa y que los sospechosos siempre cambian sus tácticas. Agregaron que de ser una víctima de este tipo, se contacten a las autoridades para realizar un reporte y contactar a las instituciones financieras.

También se debe realizar un reporte en el centro de quejas del FBI.

David Lazarus, columnista de Los Angeles Time reportó que los estafadores al parecer están utilizando una manera sofisticada para enviar las cartas y que éstas se vean de manera real. También compartió la historia de una víctima donde la carta que recibió, los sospechosos le daban nueve días para que entregara la cantidad de $8,600 en bitcoins.

Si recibes una carta de este tipo sobre la infidelidad u otra que te esté extorsionando, realiza los siguientes pasos:

1. Reportarlo – Si sabes que no tienes nada que ver con lo que dice la carta, solo ignóralo, no envíes dinero y lo más importante repórtalo a las autoridades. Tambiés puedes realizar un reporte con la Federal Trade Commission. ftc.gov/complaint.

2. Amigos – Si los estafadores han accedido a tu información también lo han podido hacer con tus amigos. Avísales a ellos, familiares y compañeros de trabajo para que se cuiden.

3. Busca información – Si has recibido la carta y estás inseguro en relación a la dirección, busca información. Si se ve legítima la dirección, contáctalos para reconfirmar la información que te están enviando. Si no encuentras información de la compañía y oficina que te está contactando has un reporte.

