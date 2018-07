Liberan a inmigrante que fue detenido cuando entregaba una pizza

(NOTICIAS YA).- Un inmigrante indocumentado que fue detenido mientras entregaba alimentos en una base militar en Brooklyn, Nueva York, ha sido liberado de su detención y sus procedimientos de deportación han sido puestos en pausa, dijeron los abogados del hombre el martes.

Pablo Villavicencio, de 35 años, fue detenido por la policía militar en junio en Fort Hamilton mientras entregaba una orden de un restaurante de pizza de Queens, donde trabajaba. Fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

LEE: Inmigrante enfrenta la deportación tras entregar una pizza

El hombre fue liberado del Centro Correccional del Condado de Hudson en Kearny, Nueva Jersey, el jueves por la noche.

“Gracias. Gracias por todo”, dijo, al borde de las lágrimas. “Estoy tan feliz. Amo a este país. Amo a este país porque me dio esta familia. (Me) dio a mis hijas, pero no comparto la intolerancia y la falta de respeto del actual gobierno”.

The Legal Aid Society, una organización que brinda ayuda legal a quienes viven en la pobreza, dijo que un juez en el Distrito Sur de Nueva York otorgó una orden de restricción temporal el martes.

LEE: 463 padres migrantes habrían sido deportados sin sus hijos

La posible deportación de Villavicencio había desencadenado una respuesta nacional, junto con el miedo en las comunidades de inmigrantes.

Villavicencio, quien es de Ecuador, solicitó su tarjeta verde en febrero y estaba esperando una respuesta cuando fue detenido, dijo su esposa, Sandra Chica, quien es ciudadana estadounidense. Juntos, tienen dos hijas pequeñas que nacieron en los Estados Unidos.

LEE: Mil 310 mujeres han sido violadas y acosadas en prisiones de ICE

El día que fue detenido, Villavicencio intentaba entregar una pizza a la base militar de Fort Hamilton en Brooklyn. Mostró su tarjeta de identificación de la ciudad de Nueva York a un guardia como lo había hecho varias veces antes, pero la base dijo en una declaración que no tenía la identificación adecuada, por lo que tenía que obtener un pase de visitante diario.

El juez dictaminó el martes que Villavicencio, quien llegó ilegalmente al país en 2008, tiene derecho a buscar una exención legal para bloquear su orden de deportación.

El juez Paul Crotty dijo que Villavicencio, además de sus violaciones a las leyes de inmigración, había sido un “ciudadano modelo”. No tiene antecedentes penales.

El fallo sigue uno de este mes que temporalmente pospuso su deportación.

*Con información de CNN