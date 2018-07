McCartney recrea la portada sobre Abbey Road

(NOTICIAS YA).- Paul McCartney dejó pasar casi medio siglo para poder ser captado sobre el paso peatonal de Abbey Road que se convirtió en un emblemático sitio para la música y para los Beatles.

En su cuenta de Instagram, el cantante publicó los segundos que le tomó caminar por el paso peatonal vigilado por equipo de seguridad, por policías y por los fanáticos que detrás de vallas narajas lo ovacionaron al ser tetsigos de honor de una pequeña parte de la historia.

El cantante ha salido del estudio y está en plena campaña publicitaria para la promoción de su próximo disco Egypt Station que estará a la venta hasta septiembre aunque ya está en promoción los primeros dos sencillos: I don’t know y Come on to me.

Mary McCartney, hija del cantante de 76 años, fue la que grabó el simbólico instante recreando aquel momento en el que caminó descalzo. Ahora lo hizo con sandalias y cargando el saco sobre el hombro, con un gesto casual en medio de otros peatones que transitaban por la zona.

La portada donde aparece la calle Abbey Road, es el disco con el mismo nombre de los Beatles publicado en septiembre de 1969 bajo el sello discográfico de Apple Records. El disco cobró importancia por ser la obra que contiene piezas famosas como Come Together, Here Comes the Sun y You Never Give Me Your Money.

El disco se llama Abbey Road en honor a la calle en donde se ubica el estudio de grabación del grupo en Londres, Inglaterra.

Paul McCartney ha mantenido una carrera como solista con 24 álbumes desde 1970, 7 con Wings, 4 son recpilatorios y 8 en vivo. El artista inglés tiene el récord Guinness como el músico y compositor más exitoso con 60 discos de oro y ventas de 100 millones de sencillos. Desde 2013 con su disco New solo se había dedicado a dar conciertos por el mundo, luego de 5 años Egypt Station será la nueva producción.