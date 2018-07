Madre acusada de golpear a su bebé provocándole lesiones internas graves

(NOTICIAS YA).- Una madre de Nuevo México y su novio, se encuentran tras las rejas luego ser acusados de abuso infantil a un bebé de 1 año quien tuvo que ser inducido en un coma por los médicos.

De acuerdo a las autoridades, el lunes por la tarde Florencio Mendoza llamó al 911 diciendo que su novio, Dahn Leidy, había dicho que iba a “lastimar al bebé, verlo morir y suicidarse”. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, tocar a la puerta del apartamento de Leidy por aproximadamente 30 minutos.

Finalmente, los oficiales lograron hacer contacto con Leidy quien tenía al bebé en la cadera. Según los reportes, el niño estaba un poco consiente y fue descrito con moretones en la oreja y boca derecha, piel azulada en el área de la nariz y boca y una cortadura en el labio.

Una vez en el hospital, los médicos le descubrieron al pequeño lesiones internas en sus pulmones y en el hígado, e indicios de un trauma por fuerza contundente.

El pequeño fue trasladado al hospital UNH de Albuquerque en una ambulancia, mientras que Mendoza y Leidy aceptaron ser entrevistados por los investigadores.

De acuerdo a la denuncia penal, la pareja admitió haber consumido metanfetamina y marihuana.

La policía dijo que cuando el preguntaron a Leidy la razón por la que no respondía a la puerta cuando los oficiales tocaron la puerta, ella admitió que los estaba ignorando. También les dijo que su teléfono estaba roto y que no podía llamar a la policía para obtener ayuda para su hijo. Más tarde admitió que su teléfono no estaba roto.

Leidy negó haber lastimado a su hijo y le dijo a los agentes que había salido a su automóvil y cuando regresó lo encontró con un moretón en su cara. Luego dijo que después comenzó a vomitar “marrón y sangre” y a sangrar por la nariz.

Sin embargo, cuando los oficiales entrevistaron a Mendoza, él les dijo que escuchó a Leidy golpear al niño, pero que no intervino. También agregó que su hijo de 13 años fue testigo de cómo pateó al niño.

La madre de Leidy dijo que había estado visitando a la familia por lo menos tres días a la semana para ver al bebé, dejar pañales y asegurarse de que estaban bien.

Bridges dijo que no sabía que Leidy usaba drogas, pero afirmó haber notado un cambio de actitud y el comportamiento de su hija en los últimos 6 meses.

Ambos han sido acusados de alterar evidencia, abuso infantil con gran daño corporal o muerte y conspiración.