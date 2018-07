Novio de la “chica del clima” termina con ella: Cuentan su versión

(NOTICIAS YA).- Yanet García, la chica encargada de dar información del clima en el programa Hoy, rompió el silencio y contó su versión con respecto a su ruptura con Douglas Martin, quien es jugador profesional de videojuegos, y que por ese motivo decidió terminar con ella.

Durante una sección del programa matutino de Televisa, García fue cuestionada por su truene con el joven de 23 años, a lo que ella declaró: “Me siento tranquila, obviamente fue algo que no me esperaba, soy ser humano, hubo dolor, todavía estoy ahí con días difíciles, pero estoy tranquila porque fue una relación muy bonita, vivimos experiencias maravillosas, crecimos juntos, aprendimos tantas cosas que yo creo que lo más importante en esta vida es ser tu misma, vivir, disfrutar y que Dios haga su trabajo (…). Estoy tranquila, estoy en paz y me quedó con lo bueno de la relación”.

Sobre el motivo que originó su rompimiento, Yanet comentó: “Los dos tenemos sueños muy grandes, estábamos a una relación a distancia, es muy difícil y realmente no lo juzgo, al contrario, yo creo que esta en busca de sus sueños, va por ellos, y yo le deseo todo el éxito, ojalá que gane su campeonato, le deseo mucho éxito, que las cosas se vayan acomodando solas y que nos sirva de gran aprendizaje para todos”.

Posteriormente, su compañero Mauricio Mancera contó que la ahora ex pareja tuvo una conversación vía Skype para terminar la relación, pero que Douglas jamás le dijo a ella que grabaría un video para hablar de su ruptura.

Inmediatamente, García aclaró: “no me sorprendió sinceramente, porque somos una pareja que trabajamos en redes sociales y efectivamente él tenía un compromiso con sus seguidores, y lo iba a hacer porque los seguidores merecen una explicación. Creo que no fue a lo mejor la manera, me hubiera gustado que lo hubiéramos hecho juntos para explicarles a nuestra gente la situación en la que estamos viviendo, que tenemos tiempos difíciles, la distancia nos está afectando, yo tengo mi trabajo, mis compromisos, mis proyectos, mis sueños también, entonces es difícil, pero dada esta distancia él decidió hacerlo solo y bueno, pues lo respeto bastante”.

Asimismo, la conductora del matutino ofreció una disculpa pública a todos los reporteros que se acercaron a ella para obtener una declaración al respecto, expresando que ha pasado días muy difíciles.

Para concluir la entrevista, al ser cuestionada sobre una posible reconciliación con su ex, Yanet explicó: “Confió en Dios, Dios tiene algo para mi y vamos a ver qué pasa en el futuro”, sentenció.

Tras estas declaraciones, la conductora retomó su cuenta de Instagram y manifestó: “No pongas un signo de interrogación donde Dios ya puso un punto final 🏻🏻️”.

En el video donde su ex comenta lo que pasó, menciona que después de tres años prefiere los videojuegos. Él la vio en redes sociales y acudió a México a buscarla y al conocerla se enamoraron y hasta se fueron a vivir juntos a Nueva York. Todo cambió después de que Yanet aceptó su trabajo en México. La apoyó sin embargo, él jugaba “Call of Duty” todo el tiempo por lo que se quedó en Estados Unidos.

Ya que está en un contrato con los videojuegos y competencias comenta que es muy difícil mantener la relación.

