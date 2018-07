Reparador de aire acondicionado mata al dueño de la casa

(NOTICIAS YA).- Un hombre que trabajaba en el mantenimiento de los hogares fue acusado de asesinato después de haber matado a su cliente, el dueño de una casa donde fue a trabajar. Se trata de Robert Moore, de 26 años, quien fue a reparar el aire acondicionado de la casa de Frank Pineda, de 41 años, pero le disparó en la nuca el pasado viernes. El asesinato ocurrió en Surprise, Arizona.

Pineda estaba en la casa de un vecino cuando conoció a Moore y le dijo que fuera a revisar la refrigeración de su casa.

“Mi hermano necesitaba una reparación en su aire acondicionado y le dijo ‘Oye, cuando termines ven a la casa, tengo algo que quiero que le eches un vistazo”, dijo el hermano de la víctima, Fernando Pineda Jr a AZfamily.

VIDEO: 1 muerto tras tiroteo entre oficiales y sospechoso de asesinato

Uno de los hijos de la víctima, Frank Pineda Jr, de 20 años dijo que cuando Moore entró a su casa lo había visto un poco triste.

“Él estaba actuando inusual”, dijo Frank, “Se veía como si estuviese triste”.

Pineda fue encontrado en el garaje de su casa, con un tiro en la parte de atrás de su cabeza. Fue declarado muerto en un hospital cercano más tarde.

Ninguno de sus familiares escuchó alguna discusión entre los dos ni tampoco el disparo.

De acuerdo con oficiales, fue Moore quien llamó al 911 y se declaró culpable a la policía.

LEE: Asesinato resuelto 26 años después gracias a chicle y botella de agua

La familia Pineda está en “shock” por el asesianto y sigue buscando respuestas. Al día de hoy, nadie sabe todavía la razón del asesinato.

“Hay tanto que todavía no me ha enseñado y que ahora no lo podrá hacer que desearía que lo pudiese aprender de él”, dijo Pineda Jr.

“Yo solamente le diría que lo amo y que lo siento mucho”, dijo el hermano de Pineda. “Nunca pensé que jamás lo volvería a ver”.

VIDEO: Realizan arrestos en caso de asesinato en Watsonville

La policía reveló la identidad de Moore el pasado martes, ya que por motivos de investigación no lo habían hecho. Era un empleado en una compañía de aire acondicionado llamada Arrowhead Aire en Phoenix.

Una campaña de GoFundme fue creada para poder ayudar a la viuda de Pineda y a sus 7 niños que tienen edades entre 13 y 24 años, de acuerdo con el Daily Mail.

Moore fue acusado de asesinato de segundo grado y se encuentra en la prisión del condado Maricopa en Arizona.

VIDEO RELACIONADO