VIDEO: Captan cucarachas caminando en baguette de Starbucks

(NOTICIAS YA).-Starbucks México se encuentra en medio de una enorme crítica nacional luego de que una denuncia anónima mostrara una sucursal en Cancún, Quintana Roo, con diminutas cucarachas caminando libremente sobre su comida.

VIDEO: Anciana llora porque Starbucks no la dejó vender su artesanía

Si has acudido a una sucursal de Starbucks, sabes que cuentan con un aparador donde tienen en exhibición diversos productos: galletas, panqués, rebanadas de pasteles, sándwiches y baguettes. No obstante, el lugar no se distingue por ser un restaurante.

En México, la compañía siempre es presa de críticas porque para muchos sus precios son excesivos, además de tener otros escándalos en su haber.

El pasado 24 de julio, una cuenta de Twitter llamada “Qué poca madre” publicó un golpe más para la imagen pública de la empresa, pues dio a conocer un video que, dicen ellos, les fue enviado a través de WhatsApp, en el que exhibían algo asqueroso de una sucursal en el aeropuerto de Cancún, un popular destino turístico.

El video mostraba un baguette de atún con diminutas cucarachas caminándole encima.

Pan integral, ajonjolí, diversos vegetales y atún, eran los principales ingredientes del baguette que costaba más de 100 pesos mexicanos, cerca de 7 dólares. El ingrediente extra, las pequeñas cucarachas, corrían por la cuenta del establecimiento.

LEE: “Frijolero” escribe un empleado de Starbucks en bebida a cliente hispano

“Ficelle de atún” era el anuncio que promocionaba el producto. Ficelle es un pan estilo francés muy similar a la baguette, como su nombre es más desconocido, suena más rimbombante y puede atraer a clientes asiduos de lo exclusivo.

LEE: Starbucks abrirá tienda especial para personas sordas

Un sujeto captó el momento en que la plaga caminaba sobre la ficelle, para luego compartirlo con el medio que recibe, a través de denuncias anónimas, todo tipo de material que comparte en redes, proveniente de cualquier parte de México.

“Esto lo presencié en el Aeropuerto de Cancún, terminal 4, en el Starbucks que esta frente a la puerta 54” decía el mensaje con el video.

La empresa no ha ofrecido una explicación oficial, aunque un medio asegura que sí lo hizo y que, en su defensa, reclaman que no se trata de cucarachas sino de “moscas de fruta”, muy comunes en la región y en estas épocas del año, y que son inofensivas y atraídas por los olores de la comida.

“En Starbucks, todos los alimentos se mantienen en un empaque individual y se abren hasta el momento de calentar y entregar al cliente” dice el comunicado.

La compañía asegura que todo en el aparador es puesto ahí con fines de exhibición y que nada de eso se sirve a los clientes. Asimismo, reitera su compromiso con el cumplimiento de reglas de salubridad mexicanas, así como con el manejo de la situación expuesta en el video viral.

En semanas recientes, otra sucursal de la cadena de cafés fue foco de las críticas de internautas, luego de que un joven reportara un presunto caso de discriminación hacia una mujer indígena, a quien no querían darle permiso de vender su artesanía afuera del recinto pues “se veía mal”.