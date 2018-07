VIDEO: Estudiante detiene avión para impedir deportación de inmigrante

(NOTICIAS YA).-Una joven estudiante de Suecia logró que suspendieran una deportación de un hombre afgano protestando de forma pacífica en el avión en donde sería trasladado de vuelta a su país.

Elin Ersson, de 21 años y estudiante de trabajo social en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, sabe que un avión no tiene permitido despegar a menos que todos sus pasajeros se encuentren sentados y con el cinturón abrochado.

Ella, quien es activista por los derechos de inmigrantes y refugiados en su país, usó esta regla para protestar de forma pacífica y evitar que un hombre de 52 años, quien buscaba refugio en Suecia, fuera deportado de vuelta a Afganistán, donde seguramente, dice ella, moriría debido a la guerra que azota este país.

Elin realizó una transmisión en vivo de todo lo que ocurrió durante su protesta, misma que duró cerca de 15 minutos, y en la que se enfrentó a las agresiones de sobrecargos, oficiales de inmigración y otros pasajeros; sin embargo, muchas personas apoyaron su causa y expresaron su admiración, incluso aplaudiendo sus actos.

“Nadie debería ser deportado a un país en guerra, al infierno” opina la joven activista.

Un sobrecargo se acerca a ella para decirle que debe sentarse y que no depende de ellos si el sujeto es deportado. Ella, no obstante, conoce las reglas y le asegura que la última palabra la tiene el piloto, y que él puede decidir no despegar hasta que el sujeto que sería deportado salga del vuelo. Hasta ese momento, advierte ella, permanecería de pie; en cuanto lo dejen ir, ella también se iría y todos podrán volar a su destino.

Deutsche Welle reportó que Elin se vio inspirada a actuar luego de que ella y un grupo de activistas descubrieran que un joven afgano sería deportado en el vuelo en cuestión. Cuando Elis entró al avión, descubrió que el joven no estaba en él, pero encontró a otro sujeto, un hombre de 52 años, que sí sería deportado.

Para Elis, es inconcebible el proceso de deportación en su país, sumido en la oscuridad, en la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Es particularmente preocupante la deportación de afganos, quienes son enviados a un país en guerra, uno al que ella llama “el infierno”.

En un momento de su transmisión, un pasajero aparentemente británico se acercó a ella para reclamar lo que hacía y decirle que a él no le importaban sus opiniones, que debía sentarse y, cuando ningún argumento funcionó, sacó a relucir que “estaba alterando a los niños”. El hombre incluso le arrebató el celular, mismo que le fue devuelto por un sobrecargo.

Sin embargo, a mitad de su protesta, más personas se unieron a su causa y un pasajero de origen turco le expresó su apoyo. Se escucharon aplausos en varias ocasiones y Elis comenta que más personas se pusieron de pie, incluyendo un equipo de fútbol.

Al final, Elin se asegura de que el hombre que iba a ser deportado saliera del avión. No fue hasta entonces que ella se dirigió al exterior, momento en el cual termina su transmisión que se hizo viral, alcanzando más de 3 millones de reproducciones desde el lunes.

Sobre el destino del hombre que sería deportado el lunes así como el que estaba en el avión, Elis supone que debieron ser deportados ya. The Guardian reporta que un vocero oficial indicó que así sería siempre y cuando encontraran el transporte.

No obstante, el mensaje fue claro, y más de una persona conocerá la intención de Elis: cuestionar las regulaciones migratorias de su país, conocer las injusticias cometidas contra inmigrantes y ayudar a cambiar las cosas.