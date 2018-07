10 productos retirados del mercado por riesgo de salmonela

(NOTICIAS YA).-Recientemente los brotes de salmonela han contaminado diversos productos alimenticios y enfermado a cientos de personas en Estados Unidos.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que la salmonela causa aproximadamente 1,2 millones de enfermedades, 23,000 hospitalizaciones y 450 muertes en los Estados Unidos cada año.

Se trata de un microorganismo que puede causar infecciones graves, y en ocasiones fatales, a niños pequeños, personas débiles o de edad avanzada y personas con sistemas inmunes debilitados. Diarrea, fiebre y calambres abdominales son los síntomas de la infección por salmonella.

Los signos de enfermedad generalmente ocurren dentro de las 12 a 72 horas y duran de cuatro a siete días.

La mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento, pero en casos más severos la infeccion podrían requerir hospitalización o conducir a la muerte.

Citando al portal de noticias Kake abc News, estos productos han sido retirados del mercado en las últimas semanas:

1.Honey Smacks de Kellogg’s

Un brote de salmonela que enfermó a más de 100 personas en 31 estados se ha relacionado con el cereal Honey Smacks de Kellogg’s, dijeron los CDC.

La compañía Kellogg retiró voluntariamente cajas de 15,3 onzas y 23 onzas del cereal con una fecha de “caducidad” desde el 14 de junio de 2018 hasta el 14 de junio de 2019.

El CDC dijo que 24 personas han sido hospitalizadas. La mayoría de los brotes ocurrieron en California, Massachusetts, Nueva York y Pensilvania.

2.Rolls Swiss de Flower Foods, Inc.

Vendidos bajo las marcas Mrs. Freshley’s, Food Lion, H-E-B, Baker’s Treat, Market Square y Great Value, en todo el país.

También se emitió un retiro del pan Old Fashioned Bread del Capitán John Derst vendido en Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

La compañía dijo que la salmonela podría estar presente en el suero de leche en polvo, un ingrediente principal en las golosinas, que fue retirado por un fabricante y proveedor externo.

3.Pavo crudo

Un brote de salmonela relacionado con productos de pavo crudo, ha enfermado al menos a 90 personas en 26 estados, anunciaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

40 de los afectados, han sido hospitalizadas.

4.Ritz Bits & Ritz Cracker Sandwiches

La compañía Mondelēz Global LLC anunció un retiro voluntario de productos Ritz por posible contaminación de bacterias en uno de sus ingredientes principales.

Ritz Cracker Sandwiches y otros productos de Ritz Bits fueron retirados porque contienen suero en polvo que ha sido retirado del mercado por salmonela, según un comunicado de prensa.

Los productos están disponibles en todo el país, incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

5.Goldfish, Pepperidge Farm

La empresa Pepperidge Farm retira del mercado cuatro tipos de galletas Goldsifh ya que podrían tener salmonela. Incluídos: Flavor Blasted Xtra Cheddar, Flavor Blasted Sour Cream and Onion, Goldfish Baked with Whole Grain Xtra Cheddar y Goldfish Mix Xtra Cheddar + Pretzel.

6.Spring Pasta Salad

Hy-Vee retiró su Spring Pasta Salad, luego de que unas 20 enfermedades se relacionaran con la ensalada.

7.Melón precortado

Un brote de salmonela en varios estados relacionado con melón picado o cortado en cuadritos, ha enfermado al menos a 60 personas en 23 estados, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Alabama, California, Florida, Kansas, Maryland, Minnesota, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Tennessee se han agregado a la lista de estados donde el melón cortado puede estar contaminado con salmonela, dijo la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

8.Huevo

Una granja en el estado de Indiana retiró del mercado más de 200 millones de huevos por temor a un brote de salmonela.

La granja Rose Acre aceptó de forma voluntaria retirar del mercado casi 207 millones de huevos debido a que posiblemente estén contaminados con salmonela, dijo en un comunicado la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Se reportaron al menos 22 personas enfermas.

9.Ensalada de pollo

Ensalada de pollo contaminada con una bacteria ha enfermado a 265 personas en ocho estados y causado una muerte en Iowa.

El alimento fabricado por una empresa procesadora de alimentos y distribuida por Fareway Stores, es responsable del brote de Salmonela, indicaron Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC)

Pero este brote, que afecto a las cientos de personas desde principios de enero hasta mediados de marzo, parece haber terminado, aseguran.

A causa de esto, se interpusieron demandas contra Triple T Specialty Meats de Ackley, Iowa, que hizo la ensalada de pollo, y Fareway, con sede en Boone, Iowa.

10. Zesty Sprouting Mix

Zetsy Sprouting Mix fue retirada debido a que su principal ingrediente está potencialmente contaminado con Salmonella. Ninguna enfermedad ha sido reportada.