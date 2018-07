Amamantar en público ya es legal en los 50 estados de los EE.UU.

(NOTICIAS YA).-La lactancia en público es finalmente legal en los 50 estados de los Estados Unidos, publicó el diario en línea Independent.

Utah y Idaho recientemente se unieron al resto del país para proteger a las madres lactantes.

La mayoría de los países no han necesitado leyes para permitir que las mujeres alimenten a sus bebés. Australia y el Reino Unido le ganaron a los EE. UU. a otorgar protecciones legales a las madres que necesitan alimentar a los lactantes en público.

El proyecto de ley de Utah aprobó el comité de empresa y trabajo de la casa con solo seis a cinco votos en febrero.

Curt Webb, un representante del estado que votó en contra del proyecto de ley, dijo a una estación de radio que “esto parece decir que no tienen que cubrirse para nada.”

“No estoy cómodo con eso en absoluto, simplemente no lo estoy, realmente está en tu cara”, continuó.

La aprobación requiere que la mujer se cubra el pecho mientras amamanta a su bebé en cualquier lugar público.

Por otra parte, Idaho aprobó su ley con mucha menos resistencia. Su proyecto de ley fue presentado por un representante del estado republicano y el padre de un bebé de cinco meses, Paul Amador.

Antes de la votación Amador le dijo a un diario local que “Idaho es el único estado que actualmente no tiene protecciones para las madres que amamantan. Personalmente, me parece decepcionante que estemos en 2018 y todavía no hemos aprobado esta ley”.

Fue aprobado desde marzo pero recién entro en vigor hace dos semanas.

Aun así, la protección para amamantar en público sigue siendo controversial, pues las objeciones de otros no cesarán tan fácil.

Esta ley pudo haber tomado tanto tiempo la resolución debido a que solo una cuarta parte de los legisladores estatales en los EE. UU. son mujeres y mucho menos tienen niños lactantes mientras trabajan.

Hasta hace poco, las madres que amamantaban tampoco podían hacerlo en los pisos del Senado y la Cámara de Representantes de EE. UU.

Pero eso ha cambiado con una nueva medida inspirada por la senadora Tammy Duckworth, quien se convirtió en la primera senadora de los Estados Unidos en dar a luz, agregó la fuente.

La Sra. Duckworth le dijo a Chicago Tribune que si bien no tiene planes de amamantar a su hija en el Senado, lo hará si la situación así lo requiere. “Mi hija tiene que comer, y tengo que votar”, dijo.

También ha presionado para que haya más salas de lactancia en los edificios públicos, especialmente en los aeropuertos.

Asimismo, el estado de Nueva York también requerirá salas de lactancia en todos los edificios estatales abiertos al público a partir de 2019.