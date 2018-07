Anciana intenta cobrar cheque en Wells Fargo y llaman a la policía

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Florida interpuso una demanda por discriminación en contra de Wells Fargo, pues asegura que empleados del banco le llamaron a la policía cuando ella quiso cobrar un cheque.

De acuerdo con The Root, que cita al Miami New Times, Barbara Carroll, una mujer afroamericana de 78 años, trató de cobrar un cheque por apenas 140 dólares el 28 de noviembre de 2017 en Fort Lauderdale, Florida.

VIDEO: Racista ataca a mujer musulmana en autobús

La mujer de la tercera edad dijo que presentó tanto su licencia de conducir como su pasaporte a una cajera en su sucursal del lujoso vecindario de Victoria Park.

La empleada, de raza blanca, tomó las identificaciones y le dijo a la clienta que esperara sentada en el vestíbulo del banco debido a que había un problema. Tras media hora de espera, la mujer pidió ver a un gerente, quien también era una mujer blanca.

La gerente preguntó a Carroll cómo obtuvo el dinero, se rehusó a cobrar el cheque y a devolver las identificaciones de la anciana, a quien además le avisó que ya había llamado a la policía. La clienta se sentó a esperar a las autoridades pero, debido a que estas tardaron, ella luego habló al 911.

LEE: Demandan a Wells Fargo por negar préstamos a ‘dreamers’

La policía arribó al banco dos horas después de que la llegada de la mujer, tras lo cual revisaron su identificación, la cual resultó ser válida. El banco tuvo que entregarle el dinero, aunque no le ofreció disculpas a Carroll, quien abandonó el lugar “enojada y humillada”, según compartió.

“Me sentí muy avergonzada. Me sentí menospreciada. No puedo decirte todas las emociones que sentí. Son cosas que nosotros, como gente negra, sentimos que suelen ser ignoradas (con explicaciones como) ‘solo estaba haciendo su trabajo’”, expresó.

VIDEO: Cajera de banco acusada de informar a ladrones de retiro

Carroll, quien en su juventud trabajó como cajera de banco y como oficial de libertad condicional, además de ostentar un doctorado, comunicó su molestia a las autoridades del banco.

La mujer habló a la oficina corporativa de Wells Fargo y expuso su caso. La respuesta que recibió de la compañía fue que las empleadas simplemente siguieron su entrenamiento, por lo que Carroll contrató un abogado e interpuso una demanda contra la institución.