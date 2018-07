Cerca de 900 familias inmigrantes no serán reunificadas

(NOTICIAS YA).- La reunificación de los cerca de 2 mil 551 niños mayores de 5 años que fueron arrebatados de sus padres en la frontera es prácticamente imposible así lo señalan abogados de inmigración.

“Algunos están diciendo que la persona ya firmó que no se quiere reunificar con su hijo antes de ser deportando, personas fueron requeridas a firmar sin la presencia de su abogado sin la representación legal.” Comentó la abogada Linda Rivas.

El gobierno federal ha indicado que solo cerca de mil 634 menores son elegibles para regresar con sus padres.

“Siguen detenidos y algunos con la realidad de nunca ver a sus hijos esto es una realidad que queda muy clara cuando el gobierno da un numero de casi 900 personas que según ellos no son elegibles para reunificarse con sus hijos.” Señaló Rivas.

En un comunicado director de casa anunciación uno de los 4 albergues de familias en Texas, confirmó este martes que por lo menos 250 familias de las 500 contempladas se han reunido en El Paso.

Por su parte para la red fronteriza por los derechos humanos la falta de cumplimiento del gobierno no es algo nuevo.

“Sabíamos que no había un esfuerzo de buena fe de esta administración para avanzar en la reunificación de las familias y los niños no lo cumplieron la primer a vez no están cumpliendo en realidad.” Añadió Fernando García, director ejecutivo.