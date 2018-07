Madre desesperada pide ayuda para encontrar a su hijo en El Paso

(NOTICIAS YA).- Joven paseño se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 19 de julio por lo que familiares desesperados piden apoyo de la comunidad para dar con su paradero.

Como “un infierno” es como familiares de Gabriel Infante describen la incertidumbre que viven desde hace casi una semana que tienen noticias de él.

“Nos está partiendo el alma, esto es una pesadilla”, María Teresa Shore, madre de Gabriel.

Llena de angustia se encuentra la madre de Gabriel Infante. “Sabemos que está vivo, sabemos que no se fue por ahí, que no tenía intención de irse, encontramos información con su banco, en su trabajo no está. Su dinero está en su banco, una persona que quiere desaparecerse se lleva sus cosas”.

Gracias a una publicación de familiares en redes sociales, una mujer avisó a María que había visto a su hijo de 30 años el jueves por la tarde y que había sido llevado al hospital Providencia en Transmountain. Además encontraron su auto abandonado en un centro comercial del área.

Y es que él se encontraba desorientado, no recordaba su nombre, datos personales y aseguraba sentirse mal.

“Preocupada porque la última vez que lo vieron lo vieron junto al I-10, él no tiene identificación, si tomó una droga, si tomó alguna cosa cuando el llegó al hospital su ropa estaba llena de tierra, trae sangre en la camisa de atrás”.

Gabriel mide seis pies tres pulgadas, tiene ojos y cabello color café, es de complexión delgada, tiene tatuajes y la última vez que fue visto llevaba puesto ropa de hospital color verde con tenis converse color rojos.

“Pero sobre todo queremos saber que está vivo y ese es mi miedo, con estos calorones”.

Si usted tiene información que pueda ayudar a la familia de Gabriel a dar con su paradero llame de inmediato al 9-1-1.

Priscila Ríos

