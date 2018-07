VIDEO: Leona enloquece con un peluche de ‘Simba’

(NOTICIAS YA).- El increíble encuentro entre una leona real y un león de peluche se registró este sábado y quedó documentado en un video que se ha vuelto viral.

De acuerdo con Fox News, Moto, quien reside en el Zoológico y Jardines Botánicos de Oklahoma, fue captada mientras seguía emocionada a una niña que sostenía un peluche en forma de león.

El sábado pasado, Mila Chandler visitó el lugar por motivo de su quinto cumpleaños. La pequeña cargaba con un muñeco inspirado en el personaje “Simba” de la famosa película de Disney, “El Rey León”.

Mary Jo Keltch Robertson, una usuaria de Facebook, publicó ese mismo día el video de la reacción de Moto. “Lo mejor del día de Mila”, comentó junto a la grabación, la cual ya fue compartida por el mismo zoológico y ha llegado a miles de usuarios.

Aunque algunas personas han sugerido que el acto de la pequeña perturbó a la leona, haciéndole creer que su cachorro estaba en peligro, Leslie, la madre de Mila, asegura que no tuvo malas intenciones.

“Creo que si hubiesen estado allí entenderían que no fue cruel. Ella no estaba tratando de molestar al animal o provocarlo de alguna manera. Ella no fue cruel. Solo tenía un juguete. Necesitaba su pequeño peluche para superar la mañana y esto simplemente pasó”, explicó la mujer.

El Zoológico de Oklahoma también se ha pronunciado respecto al momento viral. Kevin Drees, director de manejo de animales para el recinto, indicó que no cree que la leona haya reconocido las similitudes entre ella y el juguete.

“No hay movimiento, no hay olores. Creo que en ocasiones hemos hecho artículos con papel maché y escondemos comida en su interior, así que podría ser por la novedad, por preguntarse qué es lo que tiene adentro”, explicó.

Drees añadió que tampoco cree que la menor estuviese molestando a la felina. “(La leona) puede retirarse en cualquier momento, así que, para mía, no encaja en la categoría de molestar”, consideró.