Walt Disney World anuncia nuevos espectáculos para esta navidad

(NOTICIAS YA).- Walt Disney World anunció el jueves todo lo que tendrá en sus parques durante la navidad del 2018 a partir

Se informó que la Navidad dará inicio el 8 de noviembre donde tendrán desde una cautivante decoración a singulares interacciones con personajes, deliciosas comidas y mágicas experiencias, hay algo para todos durante la temporada navideña en Walt Disney World Resort.

Disney’s Hollywood Studios

Los visitantes disfrutarán de un ’Flurry of Fun’ en Disney’s Hollywood Studios desde el 8 de noviembre al 6 de enero con alegre entretenimiento, emocionante decoración y toques navideños alrededor del parque. La nueva Toy Story Land también ofrecerá diversión especial de la temporada incluyendo música navideña en Alien Swirling Saucers y más.

1. Sunset Seasons Greetings regresa este año con nuevos e impresionantes efectos de láser y “nieve”. Los visitantes podrán disfrutar espectaculares proyecciones de sus queridos personajes Disney como Mickey Mouse, Minnie Mouse y Olaf compartiendo sus favoritas historias navideñas según la magia de la temporada transforma con estampas de la época al famoso Hollywood Tower Hotel.

2. El espectáculo nocturno Jingle Bell, Jingle BAM! combina proyecciones, fuegos artificiales, efectos especiales y música para crear una deslumbrante experiencia navideña sin comparación.

3. Los visitantes podrán conocer a Santa en la tienda Once Upon a Time desde el 10 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Santa Goofy remplazará a Santa Claus cuando este regrese al Polo Norte del 25 al 31 de diciembre.

4. Los visitantes disfrutarán de una deslumbrante cena llena de alegría de las fiestas y el disfrute de la temporada en Minnie’s Holiday Dine en el restaurante Hollywood & Vine.

5. For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration incluirá un final especial navideño con Olaf y tres canciones del corto animado “Olaf’s Frozen Adventure”.

Magic Kingdom Park

Deslumbrantes decoraciones, bocadillos festivos, un reluciente castillo de hielo y más esperan a los visitantes en Magic Kingdom Park, que se transformará en un encantador mundo navideño.

Las festividades navideñas en el parque también incluirán Mickey’s Very Merry Christmas Party, una celebración de asistencia limitada en noches selectas que requiere boleto especial a partir del 8 de noviembre. Cada noche del evento se presentará una edición exclusiva de los fuegos artificiales Holiday Wishes y presentaciones de otros shows como el desfile Mickey’s Once Upon a Christmastime Parade, A Totally Tomorrowland Christmas y el espectáculo Mickey’s Most Merriest Celebration. Los visitantes también disfrutarán de la belleza del resplandeciente Castillo de la Cenicienta, conocer personajes en sus galas de fiesta y también deleitarse con galletitas y chocolate caliente sin costo adicional.

Para más información sobre el evento, que requiere boleto especial, los visitantes pueden dirigirse a Disneyworld.com/Christmasparty.

Epcot

Descubre alegres tradiciones navideñas de las 11 naciones del World Showcase durante el Epcot International Festival of the Holidays. A partir del 18 de noviembre los visitantes del festival este año gozarán de una gran celebración.

1. Platillos navideños internacionales estarán disponibles en los Holiday Kitchens.

2. Los pabellones de World Showcase se visten de gala en la época navideña con entretenimiento especial.

3. Chip & Dale recolectarán adornos para su árbol navideño. En la búsqueda del tesoro con tema navideño Chip & Dale’s Christmas Tree Spree los visitantes comprarán un mapa y pegadizos en locaciones selectas de mercancía y recorrerán el World Showcase buscando a las famosas ardillitas con sus ornamentos. Los visitantes entonces regresan con sus mapas completados para una alegre sorpresa cortesía de Chip & Dale. Los mapas estarán disponibles por $6.99 (más impuestos).

4. El espectáculo nocturno de fuegos artificiales, IllumiNations: Reflections of Earth, presentará un final especial para celebrar la temporada.

5. Una de las más populares tradiciones de Epcot, el Candlelight Processional, es un recuento de la historia de la navidad que presenta a una celebridad como narrador acompañado por una orquesta de 50 instrumentos y un coro. Tres presentaciones se realizarán cada noche desde el 22 de noviembre hasta el 30 de diciembre.

Disney’s Animal Kingdom

Nuevo este año, la magia de la naturaleza recibirá un toque navideño al integrar Diwali, el Festival de Luces navideño de India, como parte del nuevo espectáculo en vivo UP! A Great Adventure. A partir del 8 de noviembre los visitantes se unirán a los divertidos amigos Russell y Dug de Disney•Pixar’s “Up” para descubrir algunas de las aves más exóticas del mundo.

Disney Springs

Disney Springs es el destino perfecto para las compras, restaurantes y entretenimiento navideño con muchas oportunidades para disfrutar la magia de la temporada. Las celebraciones se extienden del 8 de noviembre al 5 de enero:

1. Los visitantes podrán pasear a través del Christmas Tree Trail, y ver arbolitos decorados de manera única, cada uno dedicado a un popular tema Disney con personajes como Mary Poppins y Mickey y Minnie, entre otros.

2. En Santa’s Chalet, Santa Claus aceptará listas de deseos y recibirá a los visitantes. Del 25 al 31 de diciembre Santa Goofy ocupará el lugar del Viejo San Nicolás después que este regrese al Polo Norte.

3. Los visitantes tomarán parte de la búsqueda de regalos Stitch’s Holiday Gift Hunt y descubrirán dónde el travieso Experimento 626 se está escondiendo.

Diversión Navideña en los Hoteles Disney

Los resorts a través de Walt Disney World estarán engalanados para las navidades. Actividades especiales incluirán:

1. Creaciones comestibles tamaño real en resorts selectos. Una casa de jengibre en Disney’s Grand Floridian Resort & Spa es el hogar de The Bake Shop, donde los visitantes podrán adquirir meriendas navideñas incluyendo galletas de jengibre. Un carrusel comestible tamaño real es una tradición de las fiestas en Disney’s Beach Club Resort, mientras que una aldea navideña con un tren en miniatura es el foco de atención en Disney’s Yacht Club Resort.

2. En los vestíbulos de Disney’s Wilderness Lodge y Disney’s Animal Kingdom Lodge, los visitantes podrán disfrutar la majestuosidad de un enorme árbol navideño.

3. Las fiestas no están completas sin experiencias especiales de restaurantes. Menús navideños que festejan la temporada estarán disponibles en restaurantes a través de Walt Disney World Resort. Para información de cenas navideñas y reservaciones, los visitantes pueden llamar al (407) WDW-DINE.

Celebra el Año Nuevo en un Walt Disney World Resort Hotel

Para celebrar el Nuevo Año, los visitantes podrán seleccionar entre dos Celebraciones de Víspera de Año Nuevo en el Disney’s Contemporary Resort. Pixar Party: A New Year’s Eve Celebration, y Disney Countdown to Midnight, con la opción de adquirir acceso VIP al Ink and Paint Club. Ambas celebraciones contarán con entretenimiento, música, comida y refrescos, además de vistas a los fuegos artificiales de Año Nuevo de Magic Kingdom para cerrar la noche con broche de oro.

Para facilitar aún más una vacación en Walt Disney World durante las fiestas, los visitantes pueden visitar www.DisneyWorld.com/Holidays.