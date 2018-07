18 años en prisión por casi matar a golpes a estudiante en el 2008

(NOTICIAS YA).- Justin Hansen, el hombre que golpeo brutalmente una estudiante de la escuela preparatoria Cibola en el 2008, fue sentenciado a 18 años en prisión.

Hansen fue arrestado en julio del 2017, nueve años después de haber atacado a Brittani Marcell con una pala, dejándola casi muerta. Autoridades lograron vincularlo gracias a evidencia de ADN que fue recolectada en el lugar de la escena.

Los investigadores siguieron a Hansen a un McDonald’s y recogieron su taza de refresco de la basura para hacer las pruebas de ADN.

El ataque ocurrió el 11 de septiembre del 2008, cuando Brittani, una estudiante en su último año de preparatoria, fue a su casa para encontrarse con su madre para almorzar.

Cuando llegó allí, Hansen la atacó con una pala. Cuando la madre de Brittani llegó a casa, Hansen huyó dejando sangre cuando rompió la ventana para escapar.

Este miércoles, durante su sentencia, Marcell habló sobre las cirugías y las dificultades que tuvo que soportar.

“Cuando las personas me ven, tal vez piensan que estoy bien, pero he pasado por más de 20 cirugías. No sé si algún día me voy a recuperar al 100%”, dijo Marcell al tribunal.

La mujer también se emocionó cuando habló sobre su futuro.

“Tengo miedo de no casarme, ni tener hijos, ni volver a vivir sola… no es normal que una joven de 17 años sea atacada con una pala”.

En abril, Hansen no disputó la acusación de intento de asesinato y el robo agravado con un arma mortal.

Él también habló durante la audiencia. Sin admitir su culpabilidad se disculpó con Brittani y toda la familia Marcell por lo que han tenido que vivir durante el último año.

Al hablar de sus hijos pequeños, Hensen comenzó a asfixiarse.

Se dirigió a ellos deseándoles que les vaya bien en la escuela y que lo recuerden, al igual que los momentos que han vivido juntos.

La familia de Hansen, lo defendió en todo momento alegando que es un hombre maravilloso y un buen padre.

La jueza Cindy Leos, comentó que las pruebas contra el eran condenatorias y que sus lágrimas en la corte solo fueron lágrimas de pesar por tomar una mala decisión.

Hansen fue puesto bajo custodia de inmediato.