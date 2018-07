Conmueve el fuerte y tierno abrazo entre una mujer y su hijo de 4 años

(NOTICIAS YA).- Siguen reuniéndose padres e hijos que fueron separados tras entrar a los Estados Unidos. En esta ocasión, María esperó ese momento que tanto soñó, sentada en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas.

Mientras que su pequeño Franco, de cuatro años, caminaba por los pasillos emocionado por volver a ver a su madre.

Este jueves por la noche, se lograron dar un abrazo fuerte como si quisieran reponer ese momento que estuvieron separados.

Ahora los dos juntos se dirigen a Alabama donde se estarán quedando con familiares en espera del día su corte.

El video viral es un ejemplo de muchas familias, entre ellas mas de 700 que por el momento no se han podido reunir. Por segunda ocasión el gobierno federal no cumplirá con la fecha estipulada para la reunificación de menores inmigrantes.

Esto después de que un juez federal de California exigiera la unión de las familias separadas. La reunificación de los cerca de dos mil 551 niños mayores de cinco años que fueron arrebatados de sus padres en la frontera es prácticamente imposible así lo señalan abogados de inmigración.

“Algunos están diciendo que la persona ya firmó que no se quiere reunificar con su hijo antes de ser deportando, personas fueron requeridas a firmar sin la presencia de su abogado sin la representación legal”, Linda Rivas, abogada de inmigración.

El gobierno federal ha indicado que solo cerca de mil 634 menores son elegibles para regresar con sus padres.

“Siguen detenidos y algunos con la realidad de nunca jamás ver a sus hijos esto es una realidad que queda muy clara cuando el gobierno da un numero de casi 900 personas que según ellos no son elegibles para reunificarse con sus hijos”, Linda Rivas.

En un comunicado, el director de casa anunciación uno de los cuatro albergues de familias en Texas, confirmó este martes que por lo menos 250 familias de las 500 contempladas se han reunido en El Paso.

Por su parte para la Red Fronteriza por los Derechos Humanos la falta de cumplimiento del gobierno no es algo nuevo.

“Sabíamos que no había un esfuerzo de buena fe de esta administración para avanzar en la reunificación de las familias y los niños no lo cumplieron la primer a vez no están cumpliendo en realidad”, Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

Se espera que la reunificación de menores continúe en lo que resta del día y posiblemente este próximo viernes recibamos una cifra exacta por parte del Departamento de Seguridad Interna.

