Hombre en Maryland intentó sobornar a policías con donas

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Frederick Maryland fue detenido por las autoridades, pero la reacción del sospechoso fue ofrecerle de inmediato donas de Krispy Kreme, pero el soborno le costó más caro pues sin dudarlo las autoridades lo detuvieron.

Matthew Tyler Rosenberg, de 25 años, fue llevado a la Corte de Distrito del Condado de Frederick y podría pasar varios años tras las rejas.

Rosenberg fue interrogado en la Linden avenue ya que caminaba de manera sospechosa, incluso se acercaba a ver las pertenencias de los vehículos que estaban estacionados y pese a que no realizó ningún delito intentó sobornar a los oficiales para que lo dejaran ir.

El sospechoso utilizó comentarios como “a los oficiales les encantan las donas, así que yo les puedo dar si me dejar ir” dice el reporte policial, incluso Jonathan Shatlock, coordinar de la operación policial dijo Kyma que “también ofreció dinero para que lo soltaran pues no quería ir a la cárcel”, por lo que pese a que no había cometido delito sino solo era interrogado, fue detenido por el delito de soborno.

Las leyes de los Estados Unidos dicen que el delito de soborno es considerado menor, pero conlleva una pena de dos a 12 años de prisión, además de una multa que oscilar entre 100 a 5 mil dólares.

Michael Murphy, oficial de Maryland fue quien detectó la actividad sospechosa de Rosenberg, por lo que lo retuvo, comenzando entonces el proceso de que va contra las leyes, incluso se dijo que el sospechoso. tenía en sus manos binoculares para ver los vehículos, por lo que agentes del órden no descartan una investigación sobre el vandalismo realizado en vehículos del DMV.

El coordinador dijo que “el oficial Murphy creía que los dos tipos estaban buscando vehículos para ver si había algún artículo que valiera la pena robar”, por lo que Kyma publicó que la investigación continúa y no se descarta que se le sumen cargos al detenido.

Documentos de la Corte del Circuito de Maryland detallan que Rosenberg se negó al arresto y fue necesario llevarlo hasta el suelo para neutralizarlo, ya que el saltaba diciendo que lo dejaran ir.

Pese a los cargos, Rosenberg, de la cuadra 300 de Coronet Court, fue liberado luego de firmar una promesa escrita para comparecer ante el tribunal el próximo mes de agosto, según los registros judiciales.

