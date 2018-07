Hombre que desde los 8 años tiene VIH cuenta cómo formó su familia

(NOTICIAS YA).- Cuando era niño, paciente de hemofilia en el Reino Unido, fue contagiado por error con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, VIH. Apenas tenía 8 años y noél se enteró de que tenía la mortal enfermedad hasta que cumplió 12 años, desde entonces su madre le dijo que ese tenía que ser un secreto y así fue, a sus 44 años decidió romper el silencio y contar su historia.

Matt Merry, cumplió 44 años en 2018, y fue así como decidió contar su historia, ya que en búsqueda de la cura de la hemofilia, fue víctima de una enfermedad incurable que en su momento no entendía.

LEE: Mató mujer tras supuestamente recibir amenazas de divulgar VIH positivo

Merry recuerda perfectamente que su madre le dijo que si sus amigos se enteraban no querrían jugar con él, por lo que decidió guardar silencio y seguir las indicaciones de la persona que lo trajo al mundo.

Era 1986 y en ese momento un diagnóstico de VIH era casi de muerte segura, sin embargo sus padres lucharon por darle lo mejor, y pese al diagnóstico su historia fue diferente, narra BBC.

Al cumplir 20 años el paciente de hemofilia y VIH no pensaba ni en hijos ni en esposa.

Merry utilizaba drogas para olvidar su presente, pero se rehabilitó, meses después se dio cuenta que estaba contagiado de hepatitis C, por lo que fue puesto en un tratamiento especial.

LEE: Cadena perpetua para hombre que contagió a 5 personas con VIH

¿Cómo se contagió?

En las décadas de 1970 y 1980, se viralizó los tratamientos del Factor VIII justo para pacientes hemofílicos, este era a base de inyecciones que ayudaban a la coagulación de la sangre, era importado de Estados Unidos, pero lo que nadie sabía es que este material era a base de plasma donado por personas encarceladas o adictas, consideradas de alto riesgo.

El departamento de Salud de Reino Unido recibió alertas por escrito de que los productos procedentes de Estados Unidos debían ser retirados, sin embargo en el caso de Matt ya era demasiado tarde pues se confirmó lo peor y la cura fue tan difícil como la enfermedad.

LEE: Más de 150 años de cárcel para VIH positivo que violaba a niños

Un amigo le comentó de la técnica de lavado de semen, por lo que le dio la posibilidad de su vida, “ser padre”. Con la ayuda de la ciencia tuvo dos hijos hermosos que están sanos y efectivamente desde 2008 está felizmente casado, afirma tener una vida nueva pues no dejó que el miedo lo paralizara, testificó a BBC.

Video relacionado