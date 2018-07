Mujer muere porque paramédicos se negaron a llevarla en ambulancia

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Florida murió pocos días después de dar a luz por cesárea y de sufrir un derrame debido a que los equipos de emergencia se rehusaron a trasladarla en ambulancia porque asumieron que no tenía el dinero para pagar el servicio.

De acuerdo con People, Crystle Galloway, quien tenía dos hijas mayores y dio a luz a un niño a finales de junio, fue hallada inconsciente en una tina durante la mañana del 4 de julio. Su madre, Nicole Black, fue quien la encontró.

La mujer de 30 años había sido sometida a una cesárea seis días antes. Cuando reaccionó, se quejó de un dolor de cabeza. Su madre llamó a los servicios de emergencia, a quienes les explicó que la joven madre podía respirar pero estaba babeando.

Cabe destacar que un estudio de 2008 halló que las madres que son sometidas a una cesárea tienen más probabilidades de sufrir un derrame en el año posterior al parto, según señala Reuters.

LEE: Mujer que dio a luz en coma muere 3 años después de despertarse

Cuando llegaron oficiales de rescate del Condado de Hillsborough, estos no atendieron inmediatamente a la paciente, sino que cuestionaron si tenía los recursos para pagar el traslado en ambulancia.

Los paramédicos niegan esta versión; sin embargo, los cuatro han sido suspendidos después de que la investigación encontrara que no manejaron el caso adecuadamente.

“Mi hija rogó por su vida. Lo único que les preocupaba era que no le alcanzaba para la ambulancia”, expresó Black.

La madre de la víctima asegura que los paramédicos la cargaron para bajar tres pisos y continuaron hablando sobre el costo de la ambulancia, por lo que decidió ella misma llevarla.

LEE: Muere tras dar a luz a trillizos por una extraña condición médica

Al llegar al hospital Brandon Regional, las pruebas revelaron un sangrado interno en el cerebro, por lo que fue trasladada vía aérea al Hospital General de Tampa. Ahí, cayó en coma y falleció el 9 de julio, pocos días antes de su cumpleaños número 31.

Las declaraciones de los paramédicos contradicen la versión de la madre, y aseguran que fue ella quien se ofreció a llevar a su hija al hospital y que pidió ayuda para bajarla hasta después de que habló con la policía.

Los paramédicos hubiesen transportado a la paciente si su situación hubiese sido crítica, dijo en un comunicado el teniente John Morris.

Poco después del incidente arrancó una investigación. Este lunes, el administrador del condado, Mike Merrill, dijo que los agentes “hicieron muchas cosas mal”, pero no hallaron evidencia de que hubiesen discutido por el costo de la ambulancia.

Sin embargo, sí determinó que Morris y otros tres paramédicos –Justin Sweeney, Andrew J. Martin y Cortney Barton– fueron negligentes al no revisar propiamente los signos vitales de Galloway, además de que no obtuvieron la firma de Black admitiendo que rechazaba el servicio de ambulancia y que aseguraron que no encontraron a la paciente cuando llegaron a su casa.

Los cuatro oficiales fueron suspendidos sin goce de sueldo y su estatus en la corporación se determinará en una audiencia el próximo 31 de julio. Asimismo, se descartó que los dos alguaciles que llegaron antes hayan violado alguna política.

LEE: Mujer que recibió trasplante de corazón muere tras dar a luz

“Saben que esto es una pesadilla para mí. Sepulté a mi hija”, dijo Black, quien montó una campaña en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos en pro de su nietas de 7 y 13 años, así como su nieto recién nacido, la cual puede encontrarse aquí: https://www.gofundme.com/crystle-and-family-813.

“Tenía 30 años y se acababa de graduar de la universidad. Tenía toda su vida por delante. Puedes decirme que lo sientes, puedes darme tus condolencias, pero tienes que resolver esto con Dios”, finalizó la mujer.