Policía somete a actor afroamericano en su propia casa

(NOTICIAS YA).- Ving Rhames cree que su fama como actor pudo haberle salvado la vida después que uno de sus vecinos lo reportara a la policía, quien llegó a su casa pensando que se trataba de un ladrón.

De acuerdo con Blavity, Rhames, conocido por su trabajo en la saga “Misión Imposible”, estuvo invitado recientemente al programa The Clay Cane Show, donde le preguntaron sus experiencias con el racismo como una persona negra y famosa.

“Estoy seguro que has escuchado los reportes de hombres negros siendo atacados por la policía. Eres una gran estrella pero, ¿cómo se presenta el racismo en tu vida?”, cuestionó el locutor.

El histrión reveló que sí había tenido una experiencia desagradable, y esta se registró en su propia casa de Santa Mónica, California.

“Esto pasó este año. Estaba en mi casa, eran alrededor de las 2:15 de la tarde. Tengo una puerta de malla y luego una de madera. Estaba en mi casa, solo traía puesto unos shorts de basquetbol. Tengo dos cachorros de bulldog inglés. Escucho un ruido en mi patio trasero, pero pienso que son los perros corriendo, y luego tocan mi puerta”, narró el actor.

Rhames añadió que cuando abrió la puerta, vio frente a él una pistola calibre 9 milímetros, siendo apuntada por un oficial de policía, quien venía acompañado de otros agentes, el jefe de la corporación y hasta un oficial canino.

“Abro la puerta y hay un punto rojo en mi rostro. Me dicen que levante las manos. Solo caminé y abrí la puerta (de madera). Luego me dijeron que abriera la puerta metálica y que lo hiciera con una mano, así que eso hice. Levanto las manos y me tienen (sometido) afuera”, continuó.

El jefe policiaco reconoció entonces al actor, y ordenó a los oficiales retroceder. Estos explicaron que un vecino llamó al 911 para reportar que un “hombre negro y grande” se había metido a una casa. Al confrontar a la persona, esta negó la acusación.

Ving Rhames está consciente de que su rostro reconocible pudo haberle salvado la vida, pero se preocupa por lo que pudo haberle pasado a su hijo.

“Mi problema es, y esto es lo que le dije a ellos (policías): ‘¿y si hubiese sido mi hijo y tuviera un control de videojuegos o algo en la mano y hubiesen pensado que era un arma?’”, lamentó el actor.